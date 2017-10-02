Как правильно установить входную дверь?

Металлическая входная дверь является самой надёжной защитой от незаконного проникновения. Естественно, для полноценной защиты она должна дооснащаться эффективными замковыми устройствами. Тем не менее, установке входной двери уделяют максимум внимания.

Уличные двери монтируются по классическим правилам. Технический процесс монтажа полностью будет описан в нижеприведённой публикации. Между тем, если Вы не уверены в том, что сможете выполнить монтаж дверей самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Предварительная подготовка дверного проёма

Стоит ли говорить о том, что изначально дверной проём должен быть определённым образом подготовлен для установки входной металлической двери? Делается это следующим образом:

изначально выполняется расширение или сужение дверного проёма по необходимости;

проём выравнивается при помощи строительных смесей;

проём полностью очищается от строительных загрязнителей.

Настоятельно рекомендуем выбирать входную дверь, которая располагает защищённой конструкцией. Речь идёт в первую очередь о расположении петель. Лучше, чтобы они находились внутри помещения.

Следовательно, снаружи их невозможно будет срезать. В результате количество возможностей осуществить незаконное проникновение в дом снижается до минимума.

Собранная дверная коробка монтируется в проём при помощи анкерных креплений. Зачастую может вместо анкеров применятся обыкновенный арматурный пруток. Дверь приваривается к арматуре, установленной в дверной проём. Достаточно располагать прутки через каждые 50 см, чтобы обеспечить невозможность грубого взлома при помощи тарана.

Соблюдение технологических зазоров

Крайне важно, чтобы входная дверь не цепляла за пол. После навешивания необходимо отстроить её. Естественно, для отстройки поверхность, расположенная перед дверью должна быть идеально ровной.

Помните! Что монтировать дверь по правилам СНиП необходимо таким образом, чтобы она открывалась строго наружу (на улицу). Делается это специально для гарантированного спасения в случае чрезвычайной ситуации.

В панике люди бьются в двери, которые не заперты, но открываются внутрь помещения. Естественным способом открывания является открывание от себя. В аварийной ситуации именно он сработает на автоматизме.

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В видео демонстрируется процесс монтажа входной металлической двери: