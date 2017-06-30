Выбираем достойные двери в гипермаркете Город Дверей

Благодаря огромному разнообразию рынок дверей позволяет без проблем подобрать изделие, что будет обладать всеми необходимыми параметрами. Но большой выбор так же затрудняет принятие окончательного решения.

Поэтому, очень важно не только знать какими бывают дверные конструкции, но и хоть немного ориентироваться в этом изобилии типов, видов, вариантов исполнения.

Сразу стоит упомянуть важнейший момент – солидные производители дверей могут изготовить двери на заказ. Этот вариант может оказаться дорогостоящим, зато вы останетесь довольны результатом.

Если же идеальное сочетание внешних параметров и практичных свойств для вас не главное, можно выбирать среди стандартных моделей.

Если говорить о входных дверях, то здесь на первый план выходит надежность. Современные замки различных типов, прочное дверное полотно из металла – вот гарантия вашей безопасности.

Металлические входные двери пользуются огромным спросом, а современные декоративные покрытия могут сделать надежное изделие еще и привлекательным.

Не забывайте о фурнитуре – даже лучшие двери не порадуют вас длительным и комфортным сроком службы, если фурнитура оставляет желать лучшего.

Если вы будете сотрудничать с гипермаркетом "Город дверей", то каждая дверная система из ассортимента компании проверена и отвечает высоким стандартам качества. Вам останется только выбрать наиболее подходящий вариант.

Особенности выбора межкомнатных дверей

Требования к входным конструкциям всегда высоки, а вот на установке межкомнатных дверей многие решают сэкономить. Если мы говорим о даче или загородном домике, где вы бываете крайне редко, то такое решение может быть оправдано.

Но сталкиваться с различными проблемами при эксплуатации двери и с необходимостью ее замены уже через несколько лет работы удовольствия вам не доставит.

"Город дверей" предлагает клиентам большой выбор распашных, раздвижных и скрытых межкомнатных дверей от добросовестных производителей.

Хорошая дверь не обязательно будет стоить больших денег – ламинированные конструкции могут оказаться доступным аналогом более качественных деревянных или шпонированных дверей.

А преимущества стеклянных межкомнатных дверей при установке в ванную или кухню и вовсе неоценимы. Гипермаркет " Город дверей " порадует своих клиентов:

большим ассортиментом от ряда ведущих производителей;

возможностью приобрести качественную фурнитуру и стеновые панели;

широким перечнем дополнительных услуг

Сотрудничайте с профессионалами и не пожалеете!

Далее на видео вы можете ознакомиться с тем, как выбрать межкомнатную дверь.