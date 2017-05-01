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Как перевесить дверь холодильника Атлант

1 мая 2017

Перепланировка кухни, покупка новой мебели или ее перестановка, приводит к необходимости перевесить дверь такого незаменимого бытового прибора, как холодильник. Эта статья поможет владельцам изделий популярного бренда «Атлант», так как именно они обладают способностью к изменению положения ряда элементов.

дверца холодильника

Конечно, лучше обратиться за помощью к специалистам, которых можно найти на сайте http://holodservice.com.ua/repair/remont-refrigerator-atlant.html. Обязательно это сделать, если холодильник еще на гарантийном сроке. Если же он истек, то при желании справиться с задачей самостоятельно воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Обратите внимание

Решаясь перевесить дверку холодильника своими силами, прежде всего, следует очень внимательно прочесть прилагаемую к бытовому прибору инструкцию. Сделать это можно несколько раз.

Существуют некоторые нюансы для моделей с разным количеством камер, но для всех алгоритм выполнения задачи один. Мы для примера возьмем двухкамерный холодильник.

Проверьте, имеются ли в комплекте дополнительные заглушки и нужные детали — петли. Если последних нет, то их можно приобрести.

Учтите, если в холодильнике имеется внутренняя камера, то придется перевешивать не только внешнюю дверь, но и эту, от морозилки.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • обычная и крестообразная отвертки;
  • нож для снятия заглушек (лучше перочинный);
  • ключ-шестигранник на 5 мм;
  • гаечный ключ на 10 мм;
  • пассатижи.

как перевесить дверь холодильника

Строго по инструкции

Прежде всего, холодильник нужно разгрузить, обесточить и разморозить. Установить его так, чтобы к двери был доступ с каждой стороны. Далее продолжать так:

  1. Открыв верхнюю дверь, найти в специальных углублениях верхней крышки бытового прибора шурупы (их два). Их нужно открутить их, воспользовавшись отверткой.
  2. Панель-маску нужно потянуть вперед – это откроет доступ к болтам, закрепляющим верхнюю ось.
  3. Данные болты откручивают гаечным ключом и снимают верхнюю дверку.
  4. Открутить шестигранным ключом кронштейн-петлю, которая стала видна после снятия верхней дверцы.
  5. Снять верхнюю дверь.
  6. Тем же шестигранником откручивают маску из пластмассы, находящуюся внизу.
  7. Гаечным ключом открутить нижнюю ось двери и переставить ее на другую сторону.
  8. Заглушки поддеть ножом, снять и тоже переставить, как требуется.
  9. Теперь можно навешивать дверку на желаемую сторону, вышеозначенные операции выполняя в обратной последовательности. Петля кронштейн при этом, как и верхняя петля, должны быть перевернуты на 180 0.
  10. Маску поставить на место, не забыв переставить куда следует декоративную заглушку.
  11. Если имеются накладные ручки, то их тоже следует поменять местами.

Вот и все, дверца теперь находится, где и требуется.



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