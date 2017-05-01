Как перевесить дверь холодильника Атлант

Перепланировка кухни, покупка новой мебели или ее перестановка, приводит к необходимости перевесить дверь такого незаменимого бытового прибора, как холодильник. Эта статья поможет владельцам изделий популярного бренда «Атлант», так как именно они обладают способностью к изменению положения ряда элементов.

Конечно, лучше обратиться за помощью к специалистам, которых можно найти на сайте http://holodservice.com.ua/repair/remont-refrigerator-atlant.html. Обязательно это сделать, если холодильник еще на гарантийном сроке. Если же он истек, то при желании справиться с задачей самостоятельно воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Обратите внимание

Решаясь перевесить дверку холодильника своими силами, прежде всего, следует очень внимательно прочесть прилагаемую к бытовому прибору инструкцию. Сделать это можно несколько раз.

Существуют некоторые нюансы для моделей с разным количеством камер, но для всех алгоритм выполнения задачи один. Мы для примера возьмем двухкамерный холодильник.

Проверьте, имеются ли в комплекте дополнительные заглушки и нужные детали — петли. Если последних нет, то их можно приобрести.

Учтите, если в холодильнике имеется внутренняя камера, то придется перевешивать не только внешнюю дверь, но и эту, от морозилки.

Для работы понадобятся такие инструменты:

обычная и крестообразная отвертки;

нож для снятия заглушек (лучше перочинный);

ключ-шестигранник на 5 мм;

гаечный ключ на 10 мм;

пассатижи.

Строго по инструкции

Прежде всего, холодильник нужно разгрузить, обесточить и разморозить. Установить его так, чтобы к двери был доступ с каждой стороны. Далее продолжать так:

Открыв верхнюю дверь, найти в специальных углублениях верхней крышки бытового прибора шурупы (их два). Их нужно открутить их, воспользовавшись отверткой. Панель-маску нужно потянуть вперед – это откроет доступ к болтам, закрепляющим верхнюю ось. Данные болты откручивают гаечным ключом и снимают верхнюю дверку. Открутить шестигранным ключом кронштейн-петлю, которая стала видна после снятия верхней дверцы. Снять верхнюю дверь. Тем же шестигранником откручивают маску из пластмассы, находящуюся внизу. Гаечным ключом открутить нижнюю ось двери и переставить ее на другую сторону. Заглушки поддеть ножом, снять и тоже переставить, как требуется. Теперь можно навешивать дверку на желаемую сторону, вышеозначенные операции выполняя в обратной последовательности. Петля кронштейн при этом, как и верхняя петля, должны быть перевернуты на 180 0. Маску поставить на место, не забыв переставить куда следует декоративную заглушку. Если имеются накладные ручки, то их тоже следует поменять местами.

Вот и все, дверца теперь находится, где и требуется.