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Как правильно установить батареи отопления в квартире

6 июля 2019

Довольно часто бывает такое, что в городской квартире холодно, но при этом у соседей жарко и радиаторы греют хорошо. В этом случае рекомендовано провести проверку своих батарей.

В том случае, когда были выявлены дефекты, необходимо подумать над процессом замены старых отопительных коммуникаций в своём жилище. Это можно провести самостоятельно, так как сложного в этом ничего нет.  Качественную установку батарей отопления можно заказать на сайте http://santehnik-1.dp.ua/ustanovka-batarey-otopleniya/.

Радиаторы, в зависимости от материала его изготовления, может подразделяться на такие категории:

  • Алюминиевые.
  • Чугунные.
  • Биметаллические.
  • Стальные.

Проведение манипуляций

Обычно замена отопительных радиаторов сложностей не возникает. Именно поэтому такую работу можно провести самостоятельно.

Для этого стоит провести следующий ряд манипуляций:

  • Для начала следует демонтировать старую отопительную батарею. Для этого раскручивается соединение резьбового типа. В том случае, когда это не представляется возможным, необходимо срезать его, применяя болгарку. Все манипуляции проводятся аккуратно.
  • Навешивается и подгоняется новая батарея. Перекосы полностью исключаются в этом процессе. Именно по этой причине вертикаль и горизонталь должны правильно выводиться. С этой целью применяется строительный уровень.
  • Перед проведением всех манипуляций подготавливается комплект монтажа радиаторов. В его комплектацию входят такие элементы: заглушки, предназначенные для отопительных радиаторов и шаровые краны и кран Маевского. Только при монтировании этого комплекта можно рассчитывать на качественную и эффективную работу системы.
  • Далее на стояке нарезается резьба. В процессе необходимо использовать специально предназначенное оборудование. Эта работа не всегда нужна. Это зависит от того, какой именно вариант присоединения радиатора использовался в процессе работы.
  • Крепление батареи к стояку. Этот процесс лучше всего осуществлять при помощи сварочных работ. Стоит отметить, что другие способы также могут быть использованы.

Можно применять металлопластиковые или же полипропиленовые трубы. Эти методы относятся к новым при монтаже труб. Их стали применять недавно. Их основным преимуществом является повышенный уровень безопасности и герметичности.

Каков именно метод лучше использовать, зависит от особенностей стояка и его конструктивных особенностей. Главную роль также играет предпочтение владельца и его финансовые возможности.



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