Как правильно подобрать чугунную ванну 150×70 под планировку ванной комнаты

Чугунная ванна 150х70 сантиметров выбирается с учетом особенностей ванной комнаты. Прежде всего, учитывается планировка помещения. Также учитывается комфортное пространство для процедур. В статье назовем особенности выбора ванной из чугуна габаритами 150×70.
Особенности, которые необходимо учитывать при выборе.
При выборе ванной из чугуна габаритами 150×70 необходимо учитывать следующие особенности:
- Площадь ванной комнаты.
Ванну из чугуна стоит выбирать после того как станет виден план комнаты, и понятно какую площадь можно выделить под ванную.
- Стоит учитывать форму комнаты.
Если помещение узкое, тогда стоит отказаться от монтажа чаши вдоль стены, которая длиннее. Если пространство комнаты позволяет лучше монтировать чашу вдоль короткой стены. Это применимо к стандартным ванным чашам.
- Стоит учитывать ширину дверного проема. Когда проем узкий, ванную не получится занести в помещение. Это также стоит иметь в виду.
- Строение коммуникаций. Лучше выбрать чашу, которая уже подходит под монтированные в помещении коммуникации.
Критерии выбора.
Стоит перечислить основные критерии выбора чугунной ванны 150×70:
- Глубина чаши.
Стандартная глубина чаши 46 сантиметров. Этой глубины хватает для человека среднего веса и габаритов. Если вес человека превышает тогда лучше выбрать чашу глубиной 55 сантиметров. Но такая ванная будет, стоить дороже стандартной.
- Ровность борта. От кривизны борта зависит степень прилегания изделия к стене. Ровные чаши прилегают к стене плотнее и максимально защищают от протечек воды.
- Дно. Чаша может иметь рифленое донышко, чтобы предотвратить риск поскользнуться. Это в некоторых случаях действительно очень важно. Но на таком донышке накапливаются отложения грязи. Лучше выбирать чаши у которых донышко ровное и не имеет рифления.
- Высота сливного отверстия. От этого критерия зависит, сколько воды можно набрать в чашу. Когда вы хотите лежать в полностью наполненной водой ванне, выбирайте чашу с высоким расположением такого сливного отверстия.
- Дополнительный функционал.
Можно выбрать чугунную ванну с встроенными подголовниками, ручками повышающими безопасность нахождения в ванной, а также возможность установки душа.
Таким образом, осуществляется выбор чугунной ванной в стандартное помещение.
В статье мы назвали основные критерии выбора ванной чаши из чугуна габаритными размерами 150×70 сантиметров.
