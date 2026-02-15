Как правильно подобрать чугунную ванну 150×70 под планировку ванной комнаты
Как правильно подобрать чугунную ванну 150×70 под планировку ванной комнаты

15 февраля 2026
Чугунная ванна 150х70 сантиметров выбирается с учетом особенностей ванной комнаты. Прежде всего, учитывается планировка помещения. Также учитывается комфортное пространство для процедур. В статье назовем особенности выбора ванной из чугуна габаритами 150×70.

Особенности, которые необходимо учитывать при выборе.

При выборе ванной из чугуна габаритами 150×70 необходимо учитывать следующие особенности:

  • Площадь ванной комнаты.

    Ванну из чугуна стоит выбирать после того как станет виден план комнаты, и понятно какую площадь можно выделить под ванную.

  • Стоит учитывать форму комнаты.

    Если помещение узкое, тогда стоит отказаться от монтажа чаши вдоль стены, которая длиннее. Если пространство комнаты позволяет лучше монтировать чашу вдоль короткой стены. Это применимо к стандартным ванным чашам.

  • Стоит учитывать ширину дверного проема. Когда проем узкий, ванную не получится занести в помещение. Это также стоит иметь в виду.
  • Строение коммуникаций. Лучше выбрать чашу, которая уже подходит под монтированные в помещении коммуникации.

Критерии выбора.

Стоит перечислить основные критерии выбора чугунной ванны 150×70:

  • Глубина чаши.

    Стандартная глубина чаши 46 сантиметров. Этой глубины хватает для человека среднего веса и габаритов. Если вес человека превышает тогда лучше выбрать чашу глубиной 55 сантиметров. Но такая ванная будет, стоить дороже стандартной.

  • Ровность борта. От кривизны борта зависит степень прилегания изделия к стене. Ровные чаши прилегают к стене плотнее и максимально защищают от протечек воды.
  • Дно. Чаша может иметь рифленое донышко, чтобы предотвратить риск поскользнуться. Это в некоторых случаях действительно очень важно. Но на таком донышке накапливаются отложения грязи. Лучше выбирать чаши у которых донышко ровное и не имеет рифления.
  • Высота сливного отверстия. От этого критерия зависит, сколько воды можно набрать в чашу. Когда вы хотите лежать в полностью наполненной водой ванне, выбирайте чашу с высоким расположением такого сливного отверстия.
  • Дополнительный функционал.

    Можно выбрать чугунную ванну с встроенными подголовниками, ручками повышающими безопасность нахождения в ванной, а также возможность установки душа.

Таким образом, осуществляется выбор чугунной ванной в стандартное помещение.

В статье мы назвали основные критерии выбора ванной чаши из чугуна габаритными размерами 150×70 сантиметров.

