Как правильно подобрать чугунную ванну 150×70 под планировку ванной комнаты

Чугунная ванна 150х70 сантиметров выбирается с учетом особенностей ванной комнаты. Прежде всего, учитывается планировка помещения. Также учитывается комфортное пространство для процедур. В статье назовем особенности выбора ванной из чугуна габаритами 150×70.

Особенности, которые необходимо учитывать при выборе.

При выборе ванной из чугуна габаритами 150×70 необходимо учитывать следующие особенности:

Площадь ванной комнаты. Ванну из чугуна стоит выбирать после того как станет виден план комнаты, и понятно какую площадь можно выделить под ванную.

Стоит учитывать форму комнаты. Если помещение узкое, тогда стоит отказаться от монтажа чаши вдоль стены, которая длиннее. Если пространство комнаты позволяет лучше монтировать чашу вдоль короткой стены. Это применимо к стандартным ванным чашам.

Стоит учитывать ширину дверного проема. Когда проем узкий, ванную не получится занести в помещение. Это также стоит иметь в виду.

Строение коммуникаций. Лучше выбрать чашу, которая уже подходит под монтированные в помещении коммуникации.

Критерии выбора.

Стоит перечислить основные критерии выбора чугунной ванны 150×70:

Глубина чаши. Стандартная глубина чаши 46 сантиметров. Этой глубины хватает для человека среднего веса и габаритов. Если вес человека превышает тогда лучше выбрать чашу глубиной 55 сантиметров. Но такая ванная будет, стоить дороже стандартной.

Ровность борта. От кривизны борта зависит степень прилегания изделия к стене. Ровные чаши прилегают к стене плотнее и максимально защищают от протечек воды.

Дно. Чаша может иметь рифленое донышко, чтобы предотвратить риск поскользнуться. Это в некоторых случаях действительно очень важно. Но на таком донышке накапливаются отложения грязи. Лучше выбирать чаши у которых донышко ровное и не имеет рифления.

Высота сливного отверстия. От этого критерия зависит, сколько воды можно набрать в чашу. Когда вы хотите лежать в полностью наполненной водой ванне, выбирайте чашу с высоким расположением такого сливного отверстия.

Дополнительный функционал. Можно выбрать чугунную ванну с встроенными подголовниками, ручками повышающими безопасность нахождения в ванной, а также возможность установки душа.

Таким образом, осуществляется выбор чугунной ванной в стандартное помещение.

В статье мы назвали основные критерии выбора ванной чаши из чугуна габаритными размерами 150×70 сантиметров.

