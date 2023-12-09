Как правильно поднимать груз на автокране

В строительной отрасли грузоподъёмные краны пользуются большим спросом. Ведь без них очень тяжело выполнять многие манипуляции. Аренду кранов в Екатеринбурге предлагает компания iqstroy24.ru.

Правила подъёма грузов

Крановщик обязан стремится, чтобы все возможности грузоподъёмной техники были использованы по максимуму. Стоит понимать, что с максимальным скоростным режимом необходимо производить опускание или же перемещение в целом пустой подвески с крюком.

В случае, когда у крана присутствует многоскоростной механизм, рабочий обязан выбрать скорость движения при работе в зависимости от веса груза, условия проведения мероприятия и габаритов изделия.

Чем вес будет меньшим, тем скоростной режим при перемещении может быть большим. Для того, чтобы определиться со слабиной каната, а также поднятием изделия с небольшой массой на малых скоростях рукоятку от силового контроллера следует поставить в 1 положение. А вот поднятие изделие среднего веса с низким скоростным режимом производят во втором положении рукоятки.

На позициях 3 либо 4 поднимаются грузы большого веса.

Как правильно поднимать

Груз, который предназначается для перемещения, необходимо максимально надёжно зафиксировать, используя для этой цели грузозахватывающие устройства, которые присутствуют на машине. Руководствоваться необходимо имеющимися схемами строповки.

Категорически запрещается перемещать изделие, которое подвешено за один рог или же неустойчиво зафиксировано. На весу при помощи перемещения ветвей стропов положение выравнивать категорически запрещается.

Помимо этого, не разрешается выравнивать положение изделия поворотом либо же затягиванием узла. Груз следует для корректировки его положения опустить на пол.

Над изделием, которое перемещается, крюк должен располагаться в вертикальном положении. Если масса перемещаемого изделия приближена к номинальной, то следует проводить процедуру в 2 приёма: сначала произвести поднятие на 10 сантиметров над основанием, а после проверить надёжность соединения.

Лишь потом возможно полное поднятие. А вот опускание грузов разнообразного веса является наиболее сложной процедурой. Стоит понимать, что если на площадке, куда может упасть груз, находятся люди, то производить манипуляции категорически запрещается. Зону проведения манипуляций необходимо правильно оградить. Кранами перемещать человека тоже запрещается. Нельзя использовать краны для захвата взрывоопасных либо же ядовитых грузов.