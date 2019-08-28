Как правильно подбирать трость для ходьбы?

Трость – это дополнительная опора, которая нужна человеку при ходьбе, если его возможности временно или постоянно ограничены. Настоятельно рекомендуется уделить особое внимание выбору трости. Выбор на основании доступности по цене ошибочен априори. Существует ряд характеристик, которые необходимо подбирать индивидуально для человека. Именно по этой причине практически нет никакого смысла в покупке тростей б/у. Каждый человек индивидуален – что комфортно для одного, невыносимо для другого. Благо сегодня рынок предоставляет широкие возможности для желающих приобрести дополнительную опору.

Резная трость – это не только надёжный помощник в ходьбе, но и эффектный аксессуар. Компания ТА Декор предлагает к покупке трости ручной работы. Чтобы выполнить покупку, необходимо знать базовые правила выбора трости. Ниже обозначим важнейшие параметры, обеспечивающие безопасность владельцу трости.

Причина, по которой приобретается трость

Это один из важнейших параметров. От него зависит форма рукояти и фактическая высота трости. К примеру, быть может в трости нуждается пожилой человек, который ввиду многих хронических заболеваний может потерять равновесие, будучи лишь на двух ногах.

Другой причиной покупки трости является получение травмы (перелом ноги).

В продаже Вы сможете найти следующие виды тростей:

стандартная;

телескопическая;

складная.

Самый доступный вариант – стандартная трость. Чтобы корректно подобрать длину подобной трости рекомендуется произвести следующие действия. Необходимо надеть обувь, встать ровно, согнуть руки в локтях (угол не более 20 градусов).

Высота от поверхности пола до линии запястья – идеальная длина трости.

Что делать, если девушка ходит на каблуках?

Длительный период восстановления после травмы или операции не повод полностью отказываться от привычной обуви. Многие женщины сегодня предпочитают высокие каблуки.

Проблема в том, что когда девушка стоит на высоких каблуках, её осанка меняется. Также изменяется означенное выше расстояние от поверхности пола до линии запястья. Можно, конечно, приобрести две трости: одна – для каблуков, другая – обуви на плоской подошве.

Но существует более элегантное решение – трость с изменяемой длиной. Такой вариант всегда можно подстроить под конкретную ситуацию.

Помимо всего вышеозначенного рекомендуется обращать внимание на саму рукоять. Важно, чтобы рука не уставала. Желательно, чтобы ухват (там где держится рука за трость), была достаточно толстой, чтобы пальцы, удерживающие трость в руке, не касались друг друга.

В видео Елена Малышева расскажет о том, как следует выбирать трость правильно: