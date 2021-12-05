Как правильно общаться с подростками, проверяя домашнее задание по русскому языку?

У многих родителей подростков возникают ссоры. Они хотят сделать лучше, не замечая, что делают обратное. Бабушки и дедушки воспитывали родителей по своему. Это могло сказаться на воспитании. Возникает вопрос: как правильно общаться с тинейджерами? Стоит разобрать многие ошибки отца с матерью во время разговоров/споров.

Навязывание мнения

Каждый человек слышал фразу от взрослого: “Я старше, лучше знаю”. Ну, или фразу из разряда: “Потому что я так сказал(а)”. Фразы такого типа могут вызывать злость и агрессию. Причиной является то, что действия со стороны взрослого человека не объяснены. Таким образом, родители чуть ли не давят юношу авторитетом.

Это приводит к тому, что временно решен спор. В минус уходит то, что сыновья или дочери накапливают злобу, что приведет к двум вариантам: 1) замкнутость и необщительность; 2) агрессивность и бунт.

Навязывание личного мнения похоже на вредную привычку. Подросток не научится определять плохие советы людей от хороших.

Потому что не будет спрашивать причину действия. А родители не пытаются объяснить, что стоит убедиться в правильности совета по аргументам.

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Признать собственное мнение подростка

Дети вырастают и становятся взрослыми.

В подростковом возрасте начинает формироваться точка зрения.

Этот момент, к сожалению, не могут принять взрослые люди. Многие считают сыновей и дочерей маленькими детьми. Или не считают их теми, кто должен иметь личное мнение. В любом случае родители начинают игнорировать мнение юноши или обесценивать.

Это сильно мешает развитию точки зрения на различные ситуации или действия. Ни в коем случае нельзя говорить фразы: “Мой дом — мои правила” или “Помолчи и делай то, что тебе сказали”. Это сильно бьет по подростку. Лучше спокойно выслушать его точку зрения, а потом объяснить свою. Ему будет проще понять и проанализировать свои мысли.

Важно не повышать голос, ни орать, ни обзывать, не обесценивать. Это усугубит ситуацию.

Рассказывайте личные переживание

У каждого человека своя жизнь. У вас может возникнуть хорошее или плохое настроение. Все вокруг это заметят. Подросток не исключение. Если он спрашивает взрослого о том, что случилось, то не стоит на него огрызаться и говорить фразу, вроде такой: “Не суй свой нос в чужой вопрос”.

Конечно же не стоит рассказывать все подряд. Существуют личные проблемы и успехи. Но, если вы видите, что историю можно рассказать, то лучше поделится. Это улучшит связь между детьми и их семьей.

Уважайте личное пространство подростка

Есть мнение, что взрослых нужно уважать. Но все забывают, что надо уважать не только взрослых, но и детей, стариков, тинейджеров и всех остальных в том числе. Они тоже люди. Они тоже имеют свое личное пространство, которое не нужно нарушать.

Многие родственники постоянно неуважительно относятся к подросткам. Это приводит к тому, что подростки не уважают родственников. Самое интересное, что после такого родители удивляются, почему дети и юноши их не уважают.

Очень важно выслушивать подростков, спрашивать разрешения на то, чтобы взять их вещь (даже если купили ее родители). Это реализует правильную модель отношений между родителями и их детьми.

Следует уважать личное пространство подростка. Представьте себя на его месте. Было бы приятно человеку, если другой постоянно тревожил его личное пространство и считал это нормальным? Важно дать тинейджеру почувствовать свободу.

Не стоит портить отношения с детьми. Иначе в будущем может сыграть злую шутку для взрослых и подростков. Отношения перейдут в плохое русло. К взрослому поколению отнесутся неуважительно.