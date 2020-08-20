Как создать качественный сайт

Создание сайтов – деятельность, в последнее время набирающая заметную популярность среди населения, осуществляющего работу в самых разных сферах.
Визуальное представление необходимой информации, навигация, наполненность – все эти факторы чрезвычайно важно учитывать при работе с самыми разными веб-ресурсами.
С чего начать?
Перед тем, как приступить к разработке, важно определить продающую идею, после чего найти узкую тематику. Поразмыслив над именем, можно смело приступать к установлению «движка» для будущего сайта.
После подборки подходящего шаблона важно проработать наполняющий контент и ключевые слова. Для активного действия важно заняться прогрессивным продвижением сайта, которое поможет воплотить в жизнь все намеченные идеи.
Виды сайтов
- Сайт-визитка. Подобные сайты зачастую небольшие, содержат 5-7 страниц. Их главная задача – донесение точной и достоверной информации о компании, ассортименте товаров, оказываемых услугах.
- Интернет-магазин. Стандартные сайты этого типа имеют каталог товаров, корзину, перечень возможных способов оплаты, описание последовательности действий для обратной связи. Также там есть продающие статьи и другая полезная информация. Кстати сюда можно обратиться https://создание-сайтов.рус для разработки интернет-магазина.
- Корпоративный сайт. Данный тип сайта является разновидностью сайта-визитки, но в то же время содержит гораздо большее количество информации. Он может иметь собственный каталог товаров.
- Портал. Порталы предполагают наличие разных сервисов или преобладание различного рода информации. Наполнение портала постоянно обновляется, помогая пользователям улавливать мельчайшие изменения.
- Новостные сайты. Новостные сайты обновляются на регулярной основе. Качественное и оригинальное наполнение привлекает к ним новую аудиторию.
- Форумы. Подобный вид сайтов предназначен для общения, обмена знаниями и опытом. В последнее время чаще используются форумы, направленные на узкие тематики.
- Блог. Наиболее распространённый формат блога – лента, состоящая из постов, написанных пользователем, а также сопутствующие этому элементы. Блог представляет собой не просто новостную ленту, но и публикации с возможностью выражать собственное отношение к проблеме.
Этапы создания
- Определение задач для последующего решения. Первый этап позволяет сконцентрироваться на намеченной цели.
- Анализ рабочей ниши
- Тщательная проработка технического задания
- Выстраивание контентного плана и чёткой структуры действий. Позволяет следовать точному порядку действий.
- Работа над дизайном.Прорабатывается визуальная составляющая.
- Вёрстка
- Программирование
- Наполнение соответствующим контентом. Наиболее важный из этапов, подводит работу к логическому завершению.
- Проведение тестирования
- Сдача проекта клиенту
Разработка сайтов – важный аспект мира современных технологий. Правильная их организация упрощает восприятие, освобождая ценное время для других занятий.
Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про продвижение сайта в поисковых системах.