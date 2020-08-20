Как создать качественный сайт

Создание сайтов – деятельность, в последнее время набирающая заметную популярность среди населения, осуществляющего работу в самых разных сферах.

Визуальное представление необходимой информации, навигация, наполненность – все эти факторы чрезвычайно важно учитывать при работе с самыми разными веб-ресурсами.

С чего начать?

Перед тем, как приступить к разработке, важно определить продающую идею, после чего найти узкую тематику. Поразмыслив над именем, можно смело приступать к установлению «движка» для будущего сайта.

После подборки подходящего шаблона важно проработать наполняющий контент и ключевые слова. Для активного действия важно заняться прогрессивным продвижением сайта, которое поможет воплотить в жизнь все намеченные идеи.

Виды сайтов

Сайт-визитка. Подобные сайты зачастую небольшие, содержат 5-7 страниц. Их главная задача – донесение точной и достоверной информации о компании, ассортименте товаров, оказываемых услугах. Интернет-магазин. Стандартные сайты этого типа имеют каталог товаров, корзину, перечень возможных способов оплаты, описание последовательности действий для обратной связи. Также там есть продающие статьи и другая полезная информация. Кстати сюда можно обратиться https://создание-сайтов.рус для разработки интернет-магазина. Корпоративный сайт. Данный тип сайта является разновидностью сайта-визитки, но в то же время содержит гораздо большее количество информации. Он может иметь собственный каталог товаров. Портал. Порталы предполагают наличие разных сервисов или преобладание различного рода информации. Наполнение портала постоянно обновляется, помогая пользователям улавливать мельчайшие изменения. Новостные сайты. Новостные сайты обновляются на регулярной основе. Качественное и оригинальное наполнение привлекает к ним новую аудиторию. Форумы. Подобный вид сайтов предназначен для общения, обмена знаниями и опытом. В последнее время чаще используются форумы, направленные на узкие тематики. Блог. Наиболее распространённый формат блога – лента, состоящая из постов, написанных пользователем, а также сопутствующие этому элементы. Блог представляет собой не просто новостную ленту, но и публикации с возможностью выражать собственное отношение к проблеме.

Этапы создания

Определение задач для последующего решения. Первый этап позволяет сконцентрироваться на намеченной цели.

Анализ рабочей ниши

Тщательная проработка технического задания

Выстраивание контентного плана и чёткой структуры действий. Позволяет следовать точному порядку действий.

Работа над дизайном.Прорабатывается визуальная составляющая.

Вёрстка

Программирование

Наполнение соответствующим контентом. Наиболее важный из этапов, подводит работу к логическому завершению.

Проведение тестирования

Сдача проекта клиенту

Разработка сайтов – важный аспект мира современных технологий. Правильная их организация упрощает восприятие, освобождая ценное время для других занятий.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про продвижение сайта в поисковых системах.