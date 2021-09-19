Как правильно купить загородный дом с земельным участком

Сегодня многие хотят приобрести загородный дом с участком, поскольку понимают, что именно жизнь загородом, сравнительно недалеко от цивилизации и недалеко при этом от дикой природы, является наиболее качественной.

Деурбанизация набирает темпы, и это понимают мошенники, которые стремятся воспользоваться мечтой о своем доме, а потому многим будет важно узнать о том, как грамотно приобрести такую недвижимость. А подобрать нужный вариант поможет агентство загородной недвижимости LetoEstate.

Основные правила

Во-первых, всегда важно обращать внимание на стоимость земельного участка, равно как и дома. Необходимо удостовериться в том, что она не является подозрительно низкой относительно средней по конкретной местности.

Во-вторых, огромное значение имеет то, какова история дома и земельного участка. То есть, необходимо удостовериться в том, что не может появиться никаких наследников, что документы на дом обладают законной силой.

Конечно, крайне важно понимать, почему человек продает недвижимость.

Да, у него могут быть свои личные причины, и невежливо было бы расспрашивать. Просто предварительно не помешает удостовериться в том, что рядом не планируют строить никакой полигон бытовых отходов, предприятие или же что-нибудь, что может сильно осложнить проживание в местности и что с большой вероятностью и стало причиной продажи дома с участком.

Что еще важно учитывать

Конечно, очень важно несколько раз перечитать все документы.

И на дом, и на участок. Но тут важно понимать, что человек без профильного образования может упустить ряд нюансов. Если работа ведется через посредника, крайне важно удостовериться в том что риелтор действует честно и не обманывает агентство, в котором работает, ведь в противном случае, клиенту, возможно, придется заплатить дважды за услуги.

Обычно оплата всегда производится в кассу риелторского агентства, а не лично риелтора.

Для того чтобы купить максимально качественный дом на хорошем участке, необходимо предварительно ознакомиться со всеми моментами, изложенными выше.

Учитывая их, получится значительно снизить риски. Впрочем, наиболее безопасной будет покупка через посредника, но это обязательно должна быть компания с безупречной репутацией. Проверить таковую можно, почитав мнения клиентов в интернете.