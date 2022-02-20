Как выбрать стремянку для дома по высоте

Периодически в городской квартире или загородном доме возникает необходимость проведения работ на определённой высоте. Для решения возникших задач используют различные подъёмные приспособления. Самым главным требованием к таким устройствам является обеспечение удобства и безопасности проведения намеченных операций.

Наиболее надёжными устройствами считаются стремянки. Они имеют различные конструкции и способны обеспечивать подъём на любую необходимую высоту. Чтобы ознакомиться с ассортиментом современных стремянок, можно перейти на сайт lestniza.ru.

Виды стремянок для дома

На строительном рынке представлено большое количество стремянок, предназначенных для работы в закрытых помещениях.

Они классифицируются по следующим характеристикам:

Количеству ступеней.

Их может быть от двух до семи.

Форме в разобранном виде: треугольной, трапециевидной или прямоугольной.

Материалу, из которого она изготовлена. Бытовые стремянки изготавливают из дерева, алюминия или стального профиля.

Способу фиксации. Крепление может производиться с помощью специальных замков, опускающейся верхней ступни или крепких ремней.

Стоимости.

Компании производителю.

Правила выбора по высоте

При выборе стремянки для работы в помещении необходимо определиться со следующими требованиями:

Определить примерный перечень работ, которые предполагается выполнять с помощью стремянки. Например, ремонт осветительных приборов, уборка пыли с потолка и верхнего уровня стен, размещение книг или посуды на верхних полках мебельного гарнитура и т.д.

Устойчивость стремянки. Этот параметр зависит от прочности нижних элементов (особенно если она снабжена раздвижными упорами).

Безопасность и удобство пользования. От этих параметров зависит не только качество проводимых работ, но и соблюдение правил техники безопасности.

Мобильность. Необходимо, чтобы выбранная стремянка легко складывалась и могла быть быстро перемещена к новому месту. Это возможно только при хорошо продуманной конструкции и приемлемой массе.

Наличию дополнительных приспособлений, позволяющих расширить её функциональные возможности. Например, ящик для инструмента, диэлектрические ступени

Важным условием при выборе стремянки является правильное определение высоты стремянки.

Профессионалы рекомендуют следующий подход. Необходимо учитывать три основных параметра: расстояние от поверхности пола до рабочей (верхней) площадки собранной стремянки, роста человека с поднятой рукой, который будет на ней работать и высоты комнаты. Второй параметр выбирается как некоторая усреднённая величина и выбирается ориентировочно два метра.

Высота потолков в современных квартирах и частных домах варьируется от двух с половиной метров до трёх. В этом случае расстояние от пола до верхней ступени должно составлять полтора метра.