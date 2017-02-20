Сегодня многие владельцы частных загородных домов задумываются над тем, чтобы организовать бассейн прямо в доме. Настоятельно рекомендуется закладывать строительство бассейна ещё на этапе проектирования дома (необязательно его сразу возводить, но возможность таковую лучше заложить сразу).
На сайте DMV-Plus Вы сможете найти специалистов, которые помогут в отношении осуществления поставленной цели. Вы не ищите лёгких путей и намерены сделать всё самостоятельно? Тогда данная публикация позволит Вам получить представления о предстоящих работах.
Предварительная подготовка
Изначально рекомендуется произвести инженерно-геологические изыскания, которые позволят понять, действительно ли грунт, который находится под домом, позволит выполнить строительство стационарного бассейна.
Дело в том, что подавляющее большинство заказчиков даже не рассматривает возможность использования мобильного ПВХ-басейна. Поэтому на нём мы не будем заострять внимание.
Наличие грунтовых вод, которые находятся к поверхности достаточно близко, могут стать настоящей проблемой. Ведь весной они попросту выдавят бассейн наружу. Следовательно, если исследование говорит о том, что строительство бассейна не может быть выполнено, лучше от него отказаться вообще или в пользу мобильного варианта.
Естественно, если здание предположительно не было рассчитано на строительство бассейна, то и выполнять его организацию на втором этаже будет настоящей ошибкой, которая гарантированно приведёт к удручающим последствиям.
Как осуществляется организация?
Допустим, грунт позволяет выполнить строительство бассейна. В этом случае при помощи специализированной техники начинается копка котлована. Затем все поверхности максимально выравниваются под бетонную стяжку.
Безусловно, придётся дополнительно использовать сетку для армирования на стенках бассейна. В общем, весь процесс организации бассейна можно представить следующими этапами:
- копка котлована;
- установка необходимых коммуникаций;
- выполнение бетонной стяжки;
- обеспечение гидроизоляции.
Безусловно, если речь идёт о бассейне, то и плёнка для гидроизоляции для решения поставленных задач не годится. Рекомендуется применять специализированную битумную мастику.
Преимущество её использования заключается в простоте нанесения, а также в возможности окрашивания практически в любой цвет.
Смотрите также:
- Узнайте о том, почему звуковую рекламу теперь придётся терпеть и в метро, и на улице.
- Футуристические сады Сингапура продолжают привлекать новых туристов — http://www.propr.me/futuristicheskie-sady-singapura/
Домашний мастер продемонстрирует, как самостоятельно выполнил создание бассейна у себя в доме: