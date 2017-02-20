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Как построить бассейн в доме?
20 февраля 2017

Сегодня многие владельцы частных загородных домов задумываются над тем, чтобы организовать бассейн прямо в доме. Настоятельно рекомендуется закладывать строительство бассейна ещё на этапе проектирования дома (необязательно его сразу возводить, но возможность таковую лучше заложить сразу).

На сайте DMV-Plus Вы сможете найти специалистов, которые помогут в отношении осуществления поставленной цели. Вы не ищите лёгких путей и намерены сделать всё самостоятельно? Тогда данная публикация позволит Вам получить представления о предстоящих работах.

Предварительная подготовка

 Предварительная подготовка

Изначально рекомендуется произвести инженерно-геологические изыскания, которые позволят понять, действительно ли грунт, который находится под домом, позволит выполнить строительство стационарного бассейна.

Дело в том, что подавляющее большинство заказчиков даже не рассматривает возможность использования мобильного ПВХ-басейна. Поэтому на нём мы не будем заострять внимание.

Наличие грунтовых вод, которые находятся к поверхности достаточно близко, могут стать настоящей проблемой. Ведь весной они попросту выдавят бассейн наружу. Следовательно, если исследование говорит о том, что строительство бассейна не может быть выполнено, лучше от него отказаться вообще или в пользу мобильного варианта.

Естественно, если здание предположительно не было рассчитано на строительство бассейна, то и выполнять его организацию на втором этаже будет настоящей ошибкой, которая гарантированно приведёт к удручающим последствиям.

Как осуществляется организация?

 Как осуществляется организация?

Допустим, грунт позволяет выполнить строительство бассейна. В этом случае при помощи специализированной техники начинается копка котлована. Затем все поверхности максимально выравниваются под бетонную стяжку.

Безусловно, придётся дополнительно использовать сетку для армирования на стенках бассейна. В общем, весь процесс организации бассейна можно представить следующими этапами:

  • копка котлована;
  • установка необходимых коммуникаций;
  • выполнение бетонной стяжки;
  • обеспечение гидроизоляции.

Безусловно, если речь идёт о бассейне, то и плёнка для гидроизоляции для решения поставленных задач не годится. Рекомендуется применять специализированную битумную мастику.

Преимущество её использования заключается в простоте нанесения, а также в возможности окрашивания практически в любой цвет.

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Домашний мастер продемонстрирует, как самостоятельно выполнил создание бассейна у себя в доме:

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