Как посмотреть статистику ютуб канала

Без продвижения на Ю Туб не будет просмотров и подписчиков. Не будет монетизации канала. Для успешного продвижения необходим регулярный анализ статистики динамического развития с ключевыми показателями. Они позволяют оптимизировать наполнение и правильно формировать качественный контент. В статье далее мы опишем, как посмотреть статистику канала YouTube.

Главные параметры

В статистике нужно следить за внутренними параметрами по каналу, и внешними показателями конкурирующих ресурсов.

Показатели просмотров

Сейчас не так важно число посещений. Обращается внимание, сколько времени зритель смотрит. Ценится общая длительность показов.

Подписчики

Сеть смотрит на рост числа подписчиков. Постоянный прирост аудитории говорит об успешном развитии канала. Причем, важен планомерный постоянный рост. Резкий прирост может вызывать подозрение по накруткам.

Хотя причиной может быть рекламная кампания.

Локализация

Концентрация массы клиентов в актуальных регионах важна для рекламодателей канала.

Они ценят и выделяют аудиторию ресурса из активных и финансово развитых регионов, в первую очередь мегаполисов. Международные компании заинтересованы в странах, куда они сбывают продукцию.

Вовлеченная аудитория

Имеется в виду активность зрителей. Как лайки, так и дизлайки.

Размещение комментариев и обмен информацией, публикация роликов в социальных сетях. Активность привлекает рекламодателей.

Возрастной критерий

Возраст интересует тех, кто размещает рекламу.

В первую очередь их интересует самое платежеспособное население с возрастом 25-45лет.

Удержание аудитории

Метрические показатели по удержанию говорят про динамику развития.

Ю Туб будет продвигать ресурсы с постоянной зрительской массой и длительными просмотрами.

Авторы пытаются удерживать такими приемами:

Использовать захватывающие сюжеты;

Нарезать интересные вставки;

Практиковать смену музыкального сопровождения.

Длительность показов

Если зрители уходят после определенного времени в ролике, это говорит об оттоке из-за неприятных эпизодов.

Анализ позволит сделать корректировки сюжета, удалить ненужный контент.

Как кликают на заставку

Кликабельность на значок ролика в ленте рекомендованных видео от Ю Туба.

Количество кликов дает анализ популярности ролика. Нужно красиво и привлекательно оформлять превью. Это первый шаг в воронке привлечения покупателей.

Аналитические сервисы в ютубе

Они бесплатные помощники маркетологов.

Позволяют критически оценить показатели по аудитории.

Youtube Analytics

Дает анализ по каналу и отдельным роликам.

Обзор

Здесь видны просмотры и их время по каналу и по видео. Указано число тех, кто подписался.

Указаны доходы по партнерским программам. Есть статистика в реальном времени за ближайший час и два последних дня.

Анализ просмотров

Указано, откуда зритель пришел. Маркетологам это важно для перенаправления политики канала.

Время взаимодействия

Здесь длительности просмотра клипов и примеры лучших показов за месяц с плейлистами.