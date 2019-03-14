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Как пользоваться сканером штрих-кодов

14 марта 2019

Часто в супермаркетах можно встретить устройства, c помощью которых легко можно узнать цену товара. Это происходит благодаря коду на этикетке, а сканер считывает его и находит введенный в базу продукт. Как пользоваться сканером штрих-кодов

Иногда сканеры используют для поиска через интернет нужной вещи или её проверки, что значительно облегчает процесс обслуживания. Подобное торговое оборудование в Алматы можно подобрать соответственно вашему требованию.

Процесс пользования сканером

Сканеры бывают нескольких видов, поэтому их использование немного отличается. Стоит разобрать принцип пользования в зависимости от таких классификаций:

  • встроенные. Такие устройства неподвижны и находятся чаще всего возле кассы. Кассир должен провести или приложить товар со штрих-кодом по сканеру. Потом через компьютер происходит поиск продукта с соответствующим кодом. При этом, на экране появляется цена товара и его вид;
  • ручные. В этом случае у вас в руках находится сканер, и вы с лёгкость сможете прикоснуться к любому товару. Если устройство без провода, тогда процесс становится ещё легче и быстрее. Вы не будете тянуть его за собой, а просто поднесете в нужное место.

Пользоваться сканером нужно только в соответствии с существующими у вас штрих-кодами. Если код линейный, то двухмерный сканер будет ни к чему.

Как пользоваться сканером штрих-кодов

Инновации

Сканеры бывают часто встроенные в телефоны и планшеты. Тут принцип действия немного другой.

Вам нужно открыть программу, затем выбрать предмет с штрих-кодом, который вы бы хотели просканировать. Наведите телефон на код и ждите. На экране появится информация по штрих-коду.

Новые технологии ввели в использование новейшие виды устройств, которые позволяют совершать сканирование штрих-кодов в Bluetooth соединении. В этом случае на ПК так же должен быть Bluetooth.

Основа пользования сканером фактически идентичная. Если он проводной, не забудьте подключить устройство к компьютеру для начала работы, а затем и сам сканер. Изучите внимательно инструкцию, чтобы понимать, какие кнопки соответствуют определенным действиям.

По итогу, можно сделать вывод, что сканер для штрих-кодов — очень удобная вещь как для сферы торговли, так и для личного использования.

Выбор абсолютно разнообразный: от дешёвых, до дорогих вариантов. Функционал также отличается, поэтому отталкиваться нужно от цели использования прибора, обращая внимание на вид кода, иначе не получится его просканировать.



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