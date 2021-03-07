Как пользоваться кредитной картой без процентов

Кредитные карты, так распространенные на Западе, постепенно вошли в обиход и наших соотечественников. Кто-то считает, что с ними нельзя связываться, другие активно используют и всем довольны. Тем более что сейчас есть такие финансовые предложения, как кредитные карты без процентов, которые позволяют совершать выгодные покупки без переплат.

Реально ли существуют кредитные карты без процентов

И да, и нет! Карта не называлась бы кредитной, если бы не являлась таковой.

На ней лежат деньги банка, которые он предоставляет в долг. То есть это кредит, даже если он беспроцентный. Но, такое бывает редко, несмотря на рекламные обещания. Прежде чем оформлять кредитную карту, следует внимательно ознакомиться с условиями, перечитав все внимательно.

Если есть вопросы, их можно задать специалисту банка при посещении офиса, либо по номеру телефона Горячей линии. Кредитные карты без процентов совсем не бывают. Есть какие-то нюансы.

Например, тот же беспроцентный период, который есть на большинстве современных кредитных карт. В течение этого времени можно вернуть столько, сколько было потрачено с карты, ничего не переплачивая. Главное условие в том, чтобы вернуть все вовремя, уложившись в этот срок.

В противном случае проценты будут в соответствии с условиями договора. Есть еще один тип таких продуктов. Это карты рассрочки, где обещают отсутствие процентов. Так ли это? Такие карты тоже считаются кредитными.

Главное отличие в том, что здесь потраченная сумма делится на несколько частей и вносится таким образом, что удобно. И переплаты действительно нет при условии, что нет просрочек.

Кроме того, приобрести товар или услугу с этой картой можно только в компаниях, являющихся партнерами банка. Так как число партнеров активно растет, ассортимент товаров и услуг, которые можно приобрести, очень высокий.

Зачем это банкам? Он в минусе точно не остается, так как партнеры с каждой продажи выплачивают определенный процент. Все остаются в плюсе.

Как правильно пользоваться кредитной картой без процентов

Карты рассрочки и классические кредитные карты с беспроцентным периодом действительно позволяют пользоваться заемными средствами, тратя их на самые разные цели, без переплат.

Но, чтобы в итоге все действительно получилось именно так, необходимо строго соблюдать все правила и обязательно вовремя возвращать средства на карту, не допуская даже 1-го дня просрочки.

Тогда кредит действительно будет беспроцентным. Если говорить о картах, такие условия действуют только при безналичных расчетах. Если это переводы или снятие наличных, скорее всего, проценты начнут начисляться сразу.