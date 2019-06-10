Что такое бортовой компьютер в автомобиле

Большинство современных автомобилей оснащены бортовым компьютером, что позволяет владельцам транспортного средства более комфортно управлять своим авто.

Так как предоставляют возможность получать актуальную информацию о состоянии своего автомобиля. Но также можно бортовой комп установить уже после покупки транспортного средства. Бортовые компьютеры используются не только в автомобилях, но и в другой спец и сельхозтехнике – погрузчиках, комбайнах, тракторах и т.п. Для данной техники электронные системы управления оборудованием и бортовые компьютеры можно найти на сайте компании RG ROBOTICS.

Что собой представляет бортовой компьютер и для чего он нужен

Обозначенное устройство в последнее время стало достаточно востребованным для автомобилистов, так как в нем представлен весьма обширный функционал, позволяющий получать информацию обо всех системах автотранспорта. Например:

расход топлива;

скорость движения авто;

температура охлаждающей жидкости;

давление масла;

возможные неполадки в работе автомобиля;

температуру в салоне, которая может регулироваться в автоматическом режиме.

В зависимости от модели, бортовые компьютеры могут даже отмечать, что требуется произвести замену свечей зажигания и много другой информации.

Благодаря предоставлению сведений об обозначенных проблемах, автовладелец может избежать более серьезных неприятностей, произведя своевременное устранение неполадок.

Все дело в том, что выход из строя некоторых деталей автомобиля может повлечь за собой дорогостоящий ремонт. По сути, бортовой компьютер включает в себя:

персональный ПК;

GPS-навигация, осуществляемая через спутник;

DVD-плеер;

телевизор.

Помимо этого, среди функциональных возможностей могут быть и другие не менее важные возможности, среди которых имеется встроенная опция управления двухсторонней связью, а также система регулировки форсунок и опережения зажигания, позволяющие регулировать мощность двигателя и экономить топливо.

Преимущества установки бортового компа

Помимо обозначенных функциональных возможностей бортового компьютера также следует отметить еще несколько немаловажных преимуществ. А именно:

стильный дизайн маршрутного компьютера;

легкость подключения;

возможность сохранения данных о ранее произведенных работах в авто (ремонт, замена деталей);

предоставляет возможность сэкономить расход топлива.

Что касается пункта сохранения данных, то благодаря им, если автовладелец обратится на СТО, его сотрудникам будет намного проще и соответственно быстрее определить причину появившейся неисправности.

А это в свою очередь позволит сэкономить не только финансовые затраты, но и время относительно поиска поломки.

В завершение следует отметить, что установка бортового компьютера на свой автомобиль считается весьма выгодной, так как позволяет избежать существенных неприятностей, связанных с ремонтом автотранспорта.