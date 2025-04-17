Как получить сертификат соответствия на одежду

Для того, чтобы подтвердить соответствие продаваемых товаров техническим требованиям нормам, производители обязаны пройти процедуру сертификации.

В результате чего изготовитель получает сертификат соответствия, либо декларацию. Более подробную информацию про сертификат соответствия на одежду по ТР ТС 017/2011 можно узнать на сайте https://test-servise.ru/sertifikat_sootvetstviya_na_odezhdu.html.

Нужно ли всем производителям одежды получать сертификат соответствия

Производители детской и взрослой одежды также должны проходить сертификацию производимых товаров. Например, почти на всю одежду для взрослых требуется получение декларацию.

Для детской одежды действуют другие требования.

Например, на верхнюю одежду не требуется проходить сертификацию. На изделия для детей старше трех лет потребуется получить декларацию соответствия.

На товары для детей до трех лет предусмотрено получение свидетельства о гос. Регистрации. Для этого необходимо обращаться в Росприроднадзор.

В целом, согласно технических регламентов, сертификат соответствия необходим на всю одежду первого слоя.

Это значит, что на все изделия, которые касаются кожи человека, требуется получение документов, подтверждающих их безопасность. Для второго и третьего слоя изготовителя одежды получают декларацию соответствия. Без получения документов на территории Таможенного Союза запрещена реализация одежды для детей и взрослых.

Что нужно сделать, чтобы получить сертификат соответствия

За получением сертификата соответствия могут обратиться и юридические лица, и предприниматели.

Регистрационная форма значения не имеет. При этом они должны быть зарегистрированы на территории России или в странах Таможенного Союза.

Важно понимать, что физические лица и самозанятые, занимающиеся пошивом одежды, оформить самостоятельно сертификат соответствия не смогут.

Это связано с тем, что в документах должен быть указан ОГРН заявителя.

Поэтапно процесс получения сертификата соответствия можно описать так: