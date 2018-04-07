Как получить печать для ИП?

В подавляющем большинстве случаев выбор начинающий бизнесмен осуществляет между двумя формами организации – ИП и ООО. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии в сети, какая форма является предпочтительной. Однозначного ответа здесь нет и быть не может, потому как форма организации предпринимательской деятельности выбирается на основании специфики этой деятельности. Следовательно, в одном случае уместно выбрать ИП, в другом – ООО. Тем не менее, у каждого вида организации бизнеса есть собственные недостатки и преимущества.

К примеру, по закону ИП не обязан располагать собственной печатью. Несмотря на это, без её наличия может возникнуть целый ряд проблем. На сайте http://stamp-master.su/pechati/ Вы сможете заказать изготовление печати любой сложности. Ниже рассмотрим вопрос, действительно ли стоит ИП использовать печать.

В каких ситуациях индивидуальному предпринимателю не обойтись без печати?

Привести можно сразу несколько примеров:

заказчик при заключении договора требует использовать печать;

ИП используется вместо чеков БСО.

Если сделка выгодная, следует пойти на изготовление собственной печати (чтобы потом поставить её оттиск на договоре). Тем более, что никаких дополнительных обязанностей новая печать на предпринимателя не наложит.

БСО располагает установленной формой. Иначе говоря, выдавать БСО без наличия печати запрещается законом.

Многие предприниматели до последнего отказываются от изготовления печати, так как уже располагают весьма большим документооборотом и им не хочется производить ревизию с целью проставления печати на каждом документе.

Ставить печать на каждый документ ИП не нужно!

Согласно законодательству РФ, предприниматель вполне может обходиться без собственной печати. А это означает, что даже если печать потребовал заказчик, ставить её имеет смысл лишь на договоре о сотрудничестве.

Другие документы (априорно по форме не требующие печати) могут обходиться без оттиска. Речь идёт, как о старых документах (архиве), так и о документальной базе, которая накапливается у ИП уже после получения собственной печати.

Также важно знать, что печать не нужно регистрировать, не нужно сообщать о ней в налоговые органы и т.д.

Заказать изготовление печати можно у любой организации, которая предоставляет подобные услуги. Опираться в выборе следует на авторитет фирмы и отзывы в Интернете.

В видео подробно рассказывается о печати индивидуального предпринимателя (действительно ли она необходима в работе):