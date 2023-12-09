Как получить лицензию охранника

Лицензия охранника — это специальный документ, который доказывает профпригодность конкретной личности и подтверждает определенный охранный разряд. В зависимости от того, какой именно разряд указан в лицензии — определяется возможность использования в работе спецсредств и оружия а также их тип.

Лицензию охранника можно получить в органах внутренних дел, в лицензионно-разрешительном отделе. Получить лицензию охранника можно в центре Безопасности https://centr-b.com/.

Как получить лицензию

Получение лицензии включает в себя несколько этапов, каждый из которых нужно пройти на оценку “хорошо” или “отлично”:

Медицинское освидетельствование

Медосмотр выявляет хронические заболевания и недуги, а также травмы которые могут ограничивать движения и накладывать запрет на работу в охранных предприятиях;

Прохождение курса обучения и сдача тестов

В зависимости от типа разряда курсы обучения и итоговое тестирование разные.

Охранники с 1 по 3 разряд не проходят специализированные курсы, потому как они не могут использовать специальные средства и оружие. Охранники с 4 по 6 разряды обязаны проходить курсы обучения и в обязательном порядке сдавать итоговые тесты;

Получить лицензию в органах внутренних дел

После окончания курсов и прохождения тестирования кандидат получает квалификационное свидетельство. Его нужно предъявить в лицензионно-разрешительном отделе, где на основании свидетельства оформляют лицензию охранника определенного разряда.

Требования к кандидатам

Чтобы получить лицензию профессионального охранника кандидат должен соответствовать всем требованиям:

У кандидата должны отсутствовать психические заболевания и отклонения

Один из самых главных критериев, в особенности для получения лицензии 4-6 разрядов.

Кандидаты с отклонениями не смогут пройти тестирование и не смогут адекватно оценивать критические ситуации, в которых может потребоваться применить спецсредства или табельное оружие;

Кандидат должен быть здоров

Не должно быть хронических заболеваний или болезней, которые требуют постоянно принимать лекарства и проходить терапию;

Кандидат должен быть физически крепок

Потенциальный охранник должен обладать хорошими физическими данными. Они проверяются специальными тестами;

Кандидат должен обладать хорошим зрением

Отклонения допускаются до — 0.2.

Если один из критериев не выполнен — получить лицензию охранника не получится.

Нужно будет улучшить показатели по определенным критериям, чтобы пройти комплексную комиссию.