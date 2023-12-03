Новый электронный журнал Opel посвящен последним моделям внедорожников Opel - Crossland X и Grandland

Второй выпуск болгарского электронного журнала Opel за 2017 год уже размещен. В этом выпуске основное внимание уделяется двум из семи моделей, выпущенных Opel в 2017 году — году, когда бренд начал крупнейшее продвижение продукции в своей истории. Одна из них, которая также является самой большой моделью в семействе Opel X — новый Grandland X, занимает почетное место на обложке журнала Opel Magazine.

Ознакомиться с впечатлениями главного редактора болгарского издания auto motor und sport, который одним из первых испытал машину на немецких дорогах, можно на 14-й странице журнала. На странице 17 находится его интервью с генеральным директором Opel Automobile GmbH Михаэлем Лошелером.

В то время как мировая премьера Grandland X была одной из последних семи за год, премьера нового Crossland X была одной из первых.

Это первый кроссовер марки, который отличается свежим внешним видом, компактными размерами и удивительно большим внутренним пространством. Он был представлен болгарским СМИ статически за несколько дней до его мировой премьеры в Женеве в марте, а в начале лета состоялись его первые динамические тесты.

Мария Касимова-Моасе рассказывает о своем многодневном опыте работы в компании Crossland X на странице 12.

Это лето было особенно жарким для Opel в связи с завершением сделки по продаже Opel Automobile GmbH, в которую входят бренды Opel и Vauxhall от General Motors до Groupe PSA, которая состоялась первого августа. После 88 лет работы в General Motors присоединение Opel и Vauxhall к Groupe PSA знаменует новый этап в истории брендов и создает условия для рождения настоящего чемпиона Европы.

Как и было обещано в этот исторический день, ровно через 100 дней после завершения слияния Майкл Лошелер объявил о стратегическом плане PACE! восстановить финансовую базу и укрепить устойчивую конкурентоспособность и рост компании. Подробности плана, а также запись пресс-конференции после официального объявления ПАСЕ вы можете найти в Интернете.

В каждом выпуске мы стараемся познакомить нашу аудиторию с интересным человеком, имеющим отношение к марке Opel (http://www.opelbook.ru/).

На этот раз мы встретимся с двумя очень разными, но, на наш взгляд, чрезвычайно любопытными джентльменами. Один из них — известный поклонник джазовой музыки Петар Салчев, который в этом году реализовал несколько очень сильных музыкальных проектов с помощью Opel и автомобилей этой марки, которые мы были счастливы предоставить.

Владимир Харизанов, в свою очередь, привлек наше внимание своим необычайно ярким и разносторонним характером, а также своим Opel Rekord 1979 года выпуска, который отправил его в невероятное трансазиатское путешествие в Индию и обратно. В следующих выпусках журнала мы постараемся передать вам немного духа и красоты этого приключения.

А поскольку наш журнал издается накануне одного из самых красивых праздников — Рождества и Рождества Христова, мы искренне желаем вам счастливых праздников и очень счастливого 2018 года.