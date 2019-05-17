Как получить кредит в автоломбарде

Невозможно современную жизнь представить без денег. Средства нам нужны для покупок и оплаты услуг. К сожалению, не у всех есть возможность зарабатывать столько, чтобы хватало на все.

Часто для того, чтобы как-то свести концы с концами, люди оформляют займы и кредиты. Если вам понадобились деньги и у вас есть автомобиль, то можно обратиться в автоломбард, где вам смогут оформить кредит на выгодных условиях. Деньги под залог авто с правом вождения в Астане без проблем можно получить в компании AST Кредит.

Преимущества автоломбарда

Многие не хотят обращаться в банки из-за того, что нужно собирать много документов, а также посещать офис. С автоломбардом все проще.

Можно в онлайн режиме подать заявку на кредит, предоставить необходимые документы и в течении нескольких минут получить решение. Если говорить о достоинствах автоломбарда, то их на самом деле очень много:

Удобство оформления;

Время обработки заявки;

Выдача средств на банковскую карту.

Также немаловажным преимуществом считается то, что оставленный под залог автомобиль находится в вашем пользовании. То есть не нужно пригонять машину и ее оставлять до погашения всей суммы долга.

Еще одним плюсом автоломбарда является то, что вам предоставляют от 70 до 80% стоимости машины. В банке вам кредит на такую сумму не выдадут.

Что касается особенностей кредитования, то срок договора составляется по требованию клиента, при этом максимальный период может быть до двух лет. Получить деньги и остаться на колесах – это именно то, что нужно, ведь для многих машина — возможность зарабатывать.

Как оформить кредит в автоломбарде

Для оформления займа вам необходимо зайти на сайт автоломбарда и на электронном калькуляторе выставить интересующие вас значения. После этого вам нужно заполнить анкету в которой нужно ввести персональные данные.

Основными документами для оформления займа являются: паспорт, водительское удостоверение, идентификационный код, технический паспорт автомобиля.

Обработка данных происходит буквально за несколько минут, после чего средства будут зачислены вам на банковскую карту. Если вам нужны наличные, то получить их можно непосредственно в офисе автоломбарда.

На сегодняшний день кредитование в автоломбарде – это намного выгодней, нежели обратиться в банковское учреждение.

Минимальный пакет документов, а также быстрая процедура оформления позволяет за полчаса получить нужную сумму денег. При преждевременном погашении кредита дополнительные комиссии не начисляются.