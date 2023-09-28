Методы новогоднего украшения загородных домов снаружи промышленными альпинистами
образ жизни – креатив

Методы новогоднего украшения загородных домов снаружи промышленными альпинистами

28 сентября 2023

Для большинства людей Новый год — самый любимый праздник. Готовятся к нему заранее и стараются создать наилучшую атмосферу, свято веря в выражение о том, что как встретишь этот праздник, так и весь следующий год для тебя пройдет.

Елка — не единственный атрибут праздника. Давно прошли те времена, когда достаточно было нарядить елку, купить шампанское и мандарины. Сегодня большинство людей украшают квартиры внутри, а если это загородный дом, дача, частный дом в черте города, то и снаружи. Современный рынок новогодних украшений предлагает огромное разнообразие украшений для фасада дома и уличных украшений для двора.

Стоит только познакомиться с продукцией, определиться с выбором и исполнителей. Фасад вы можете украсить сами, а можете обратиться к профессионалам. Как и чем можно украсить здание снаружи? Заказать новогоднее украшение домов можно на сайте компании formula-v.ru.

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Украшение гирляндами

Этот метод украшения придуман очень давно. Он, конечно, совершенствуется с годами, но принцип остается тот же.

Гирлянда бахрома — эта гирлянда имеет ответвления различной длины. Смонтировав бахрому под крышей по периметру всего здания, получается умопомрачительной красоты эффект.

А свет можно выбрать как холодный, так и теплый — на ваше усмотрение. Также используются такие разновидности гирлянды как:

  • Дюралайт. Моток жесткого прозрачного шнура ПВХ, с светодиодными лампочками внутри.
  • Белт Лайт. Плоский шлейф на котором установлены контактные гнезда.
  • Светодиодные занавески. Эта гирлянда имеет один провод, а светодиоды расположены на нем последовательно друг за другом.

Промежуток времени между мерцаниями — ритм задают специальные контролеры. Эффект превосходит все ожидания.

Дома, густо украшенные гирляндами вы могли видеть в зарубежных фильмах на тему празднования Нового Года, хотя, все чаще и чаще традиция внешнего оформления появляется и в нашей стране.

Так что возможно вы видели такие украшения на фасадах частных, загородных домов и в реальности.

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Звезды и снежинки

Прекрасным украшением для фасада здания являются светодиодные снежинки и звезды разных размеров.

Разместить их можно как на стенах, крыше дома, так и дополнить ими гирлянды.

Такими светодиодами можно украсить и территорию двора, например, разместить светодиодные елочные игрушки, звезды, шары, снежинки на деревьях, уличных фонарях, на кустарниках. С наступлением темноты ваш двор очень преобразится.

А светодиодными шнурами можно украсить арт=фигуры во дворе и композиции.



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