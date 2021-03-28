Как подобрать женские солнцезащитные очки?

При выборе солнцезащитных очков подавляющее большинство покупателей ориентируется преимущественно на форму оправы. Важно, чтобы оправа подходила форме лица – дополняла её, а не нарушала естественные пропорции. Но не менее важным аспектом выбора считаются защитные функции. Ведь солнцезащитные очки требуются в первую очередь не для стиля, а для защиты сетчатки глаз. Офтальмологи рекомендуют носить солнцезащитные очки в течение всего года ввиду возросшей активности Солнца. Солнцезащитные очки, сумки в Интернет-магазине Бигмаркет по ссылке представлены в широком ассортименте. Данная статья даст базовые критерии выбора, на основании которых самостоятельная покупка (без помощи консультантов) будет полезна и выгодна.

Категория затемнения стёкол

Существует всего 4 категории затемнения (актуально, как для мужских, так и для женских очков):

Кат 1 – очки на пасмурных дней (идеально для Санкт-Петербурга);

Кат 2 – очки для города;

Кат 3 – очки для пляжа;

Кат 4 – очки для горнолыжных курортов.

В последней 4-ой категории затемнение на стеклах максимальное (составляет практически 96%). Использовать такие очки в городе (тем более, в помещении) не удастся. Владелец попросту ничего не будет видеть.

Первая категория с минимальным затемнением, тем не менее, защищает глаза от ультрафиолета, но не от яркости солнечного света (в пасмурные ни солнечный свет рассеян за счёт облачности).

Уровень защиты от ультрафиолета

Читатель должен знать, что особую опасность для глаз представляет два вида ультрафиолетового излучения от Солнца – UVA и UVB. В-тип существенно рассеивается на пути к Земле, чего нельзя сказать об А-типе.

Длина волны UVA составляет 400 нм. Именно на этот показатель и рекомендуется ориентироваться при выборе ультрафиолетового фильтра на стеклах в очках.

Помимо означенного стекла могут дополнительно получить поляризацию от направленных световых потоков (бликов). Антибликовое покрытие в особенности актуально для водителей транспорта (как автомобильного, так и речного).

Совокупно применив все указанные рекомендации, покупатель сможет гарантированно подобрать очки, которые обеспечат должный уровень защиты для глаз. Представленные аспекты выбора актуальны как для женских, так и для мужских, детских солнцезащитных очков.

Из видео Вы узнаете о том, как подобрать солнцезащитные очки по форме своего лица: