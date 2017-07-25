Как подобрать диски под шины?

Шины автомобиля позиционируются, как расходник. В особенности заметно это на российских дорогах. Отметим, что от корректного выбора конкретных шин под конкретные колёсные диски зависят многие ходовые характеристики автомобиля.

Производитель авто категорически запрещает нарушать предписания, которые касаются использования определённого размера колёсных дисков и резиновых покрышек. На сайте https://prokoleso.ua/ Вы сможете найти широчайший ассортимент дисков и шин на наиболее привлекательных условиях приобретения. Ниже будут описаны наиболее распространённые ошибки, которые допускают при выборе шин автолюбители.

К чему может привести увеличение диаметра колёсных дисков?

Уменьшение диаметра не так критично. А вот большой диаметр колёсных дисков действительно может привести к плачевным последствиям. Во-первых, увеличивается момент, который необходимо приложить к колесу, чтобы сдвинуть его с места.

Другими словами, увеличение колёсных дисков гарантированно приводит к увеличению расхода топлива. Однако, вышеозначенный тезис не относится к кованым дискам (зачастую они даже легче аналогов, отлитых из алюминия).

К большим колёсным дискам придётся выбирать низкопрофильную резину. Иначе колесо попросту не влезет в арку. Это также располагает рядом негативных последствий:

каждая кочка будет отдаваться в салоне;

увеличится пятно контакта с дорогой – это приведёт к увеличению стабильности в поворотах, но на прямых для разгона будет требоваться больше мощности (увеличение расхода топлива);

низкий профиль легче повредить.

Между тем, следует отметить, что умеренное отступление от стандартов, может всё же привнести в управление автомобилем положительный аспект.

Уменьшение профильных параметров и использование таблиц соответствия

К примеру, в зимний период времени имеет смысл приобрести резину, которая будет заранее немного меньше, необходимых габаритных параметров. В результате это положительным образом скажется на цепкости резины (пятно контакта с поверхностью дороги получается увеличенным).

Естественно, зимой стараются ездить исключительно аккуратно. Подобный совет придётся «кстати» в особенности неопытным водителям.

В целом же следует уяснить одно основополагающее правило – высота покрышки всегда связана прямой зависимостью с диаметром колёсного диска. Чтобы не утомлять себя расчётами, лучше воспользоваться таблицей соответствия и к имеющимся колёсным дискам осуществить выбор подходящей резины.

Смотрите также: Узнайте о том, какие шины рекомендуется выбирать. Осуществите рациональный выбор летних шин — http://www.propr.me/kakie-letnie-shiny-luchshe-vybrat/

Далее приводится видео-совет в отношении правильного выбора резиновых покрышек: