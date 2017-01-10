да придет идея думающему
Какие летние шины лучше выбрать?
10 января 2017

На самом деле выбору летних шин необходимо оказывать такое же большое внимание, как и выбору зимних. Многие начинающие автолюбители, полагают, что если с асфальтом значительно лучше зацеп, чем со снегом и со льдом, то может эксплуатироваться практически любая резина. Это далеко не так!

Высококачественные шины от мировых производителей можно найти на https://krainashin.com/tyres/bridgestone/summer-tyres. В данной публикации будут описаны основные критерии выбора летних шин для легковых автомобилей.

Главные критерии выбора: на что обращать внимание

Главные критерии выбора: на что обращать внимание

Если Вы хотите выбрать летние шины, которые прослужат Вам ни один сезон, настоятельно рекомендуется обращать внимание при выборе на следующие критерии:

  • состав резины;
  • тип протектора (симметричный или ассиметричный);
  • глубина канавок протектора.

От состава резины зависит её жёсткость/мягкость. Безусловно, летняя резина должна быть жёсткой. В противном случае протектор сотрётся уже через сезон (даже при неагрессивном вождении).

К примеру, зимняя резина значительно мягче летней. По этой причине настоятельно не рекомендуется использовать её на асфальте. Жёсткость достигается за счёт специального состава полимеров. У каждого производителя он свой и не раскрывается.

От типа протектора во многом зависит курсовая устойчивость автомобиля во время движения и в поворотах. Ассиметрия заявила себя несколько лучше. Однако ассиметричный протектор выставляет значительно более высокие требования к установке.

Помимо этого, если развал/схождение не настроен, резина будет достаточно быстро истираться, да и сцепление с поверхностью дороги будет весьма условным.

Почему следует обращать внимание на глубину канавок

Почему следует обращать внимание на глубину канавок

Для этого даже существует специальный прибор, который измеряет глубину канавок. Безусловно, можно использовать обыкновенную рулетку. Благодаря канавкам на летней резине и осуществляется отвод воды из под колеса.

К сожалению, не каждый автолюбитель представляет себе, что такое аквапланирование. По сути, если поймать этот эффект во время движения автомобиля, то он становится абсолютно неуправляемым.

Колёса в принципе не будут касаться асфальта. Между ними и поверхностью дороги будет находиться подушка из воды. Канавки не позволят этому произойти. Через них влага выводится наружу колеса.

Узор канавок на покрышке сделан не для красоты. Прежде, чем направить покрышки в серию с конкретным узором канавок, проводится большое количество испытаний с целью выявления наиболее эффективного варианта.

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