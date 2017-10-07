Как подобрать цвет галстука

Нередко современные мужчины сталкиваются с такой задачей, как выбор подходящего галстука для наряда. Особое значение имеет цвет изделия, так как от этого зависит то, насколько удачным будет образ.

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Выбор цвета

В выборе цвета галстука необходимо ориентироваться на несколько важных особенностей. Сюда относятся:

внешность мужчины;

цвет рубашки;

костюм.

Немаловажным моментом является и событие, к которому подбирается такой аксессуар. В процессе выбора цвета необходимо учитывать собственные предпочтения в стиле.

К примеру, если вы любите экспериментировать с образом, используйте специальный цветовой круг. Многие дизайнеры утверждают, что стильно и необычно смотрятся изделия в противоположных цветах.

В профессиональной сфере такие палитры именуют дополнительными. К примеру, это может быть голубой и рыжий – цвета, которые выгодно контрастируют друг с другом.

Нередко подобные сочетания используются при создании делового образа. Обратите внимание на то, что один из цветов должен быть основным, а второй – дополнительным.

Если вы еще не нашли собственный стиль, можно использовать беспроигрышный вариант – одежду и галстук, выполненные в разных оттенках. К примеру, если мужчина носит светло-голубую рубашку, то аксессуар должен быть на несколько тонов темнее.

К классическим цветам рекомендуется выбирать яркие галстуки. Рубашку в белом цвете лучше всего сочетать с контрастными аксессуарами.

Особое внимание необходимо уделить галстукам с геометрическими узорами. Такие аксессуары выгодно сочетаются с твидовыми костюмами, с одеждой в клетку.

Советы и рекомендации

Кроме этого, определиться с цветом галстука помогут следующие советы:

темные галстуки подойдут в качестве дополнения к повседневному образу;

в летнее время лучше всего использовать светлые аксессуары;

к гладким сорочкам стоит подбирать галстуки с узором.

Обратите внимание на то, что аксессуар и рубашка ни в коем случае не должны сливаться. К примеру, грубой ошибкой является сочетание полосатой одежды и такого же галстука.

Темную рубашку и светлый костюм необходимо дополнять галстуком, цвет которого будет «промежуточным» между тонами наряда. Идеальным выбором к такому образу станет жемчужно-серый аксессуар.