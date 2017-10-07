Как подобрать цвет галстука

Нередко современные мужчины сталкиваются с такой задачей, как выбор подходящего галстука для наряда. Особое значение имеет цвет изделия, так как от этого зависит то, насколько удачным будет образ.
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Выбор цвета
В выборе цвета галстука необходимо ориентироваться на несколько важных особенностей. Сюда относятся:
- внешность мужчины;
- цвет рубашки;
- костюм.
Немаловажным моментом является и событие, к которому подбирается такой аксессуар. В процессе выбора цвета необходимо учитывать собственные предпочтения в стиле.
К примеру, если вы любите экспериментировать с образом, используйте специальный цветовой круг. Многие дизайнеры утверждают, что стильно и необычно смотрятся изделия в противоположных цветах.
В профессиональной сфере такие палитры именуют дополнительными. К примеру, это может быть голубой и рыжий – цвета, которые выгодно контрастируют друг с другом.
Нередко подобные сочетания используются при создании делового образа. Обратите внимание на то, что один из цветов должен быть основным, а второй – дополнительным.
Если вы еще не нашли собственный стиль, можно использовать беспроигрышный вариант – одежду и галстук, выполненные в разных оттенках. К примеру, если мужчина носит светло-голубую рубашку, то аксессуар должен быть на несколько тонов темнее.
К классическим цветам рекомендуется выбирать яркие галстуки. Рубашку в белом цвете лучше всего сочетать с контрастными аксессуарами.
Особое внимание необходимо уделить галстукам с геометрическими узорами. Такие аксессуары выгодно сочетаются с твидовыми костюмами, с одеждой в клетку.
Советы и рекомендации
Кроме этого, определиться с цветом галстука помогут следующие советы:
- темные галстуки подойдут в качестве дополнения к повседневному образу;
- в летнее время лучше всего использовать светлые аксессуары;
- к гладким сорочкам стоит подбирать галстуки с узором.
Обратите внимание на то, что аксессуар и рубашка ни в коем случае не должны сливаться. К примеру, грубой ошибкой является сочетание полосатой одежды и такого же галстука.
Темную рубашку и светлый костюм необходимо дополнять галстуком, цвет которого будет «промежуточным» между тонами наряда. Идеальным выбором к такому образу станет жемчужно-серый аксессуар.