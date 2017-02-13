Как подключить дроссель?

Ртутные дуговые лампы несмотря на тотальное распределение светодиодных технологий продолжают использоваться. Сегодня выпускаются означенные источники света, мощность которых может варьироваться от 50 Вт до 2000 Вт.

Приобрести необходимые части для осветительных приборов по доступным ценам можно на westlight.com.ua. В частности, в магазине можно приобрести дроссель на замену, вышедшего из строя. Без дросселя розжиг дрл ламп не представляется возможным (лампа попросту перегорит).

Пускорегуляция – для чего она необходима?

Причины, по которым необходимо использование дросселя описаны ниже:

для стабильного розжига лампы вначале необходимо осуществить разогрев электроды, затем на них подаётся стартовый импульс;

специфика газовой среды подразумевает существенное увеличение силы тока после старта, без дросселя лама выгорает менее, чем за секунду.

Все лампы означенного рода способы работать от бытового напряжения – 220 В (50 Гц). Надёжность подобных источников света достаточно низкая, но при этом отдача света остаётся приемлемой.

Между тем, достаточный разогрев лампы осуществляется только в течение 5-7 минут после включения. Дроссель также необходим для создания надёжного светового пучка.

Благодаря его установке можно избежать периодического мигания ламп.

Методика установки дросселя

Необходимо уяснить раз и навсегда – дроссель устанавливается последовательно с самой лампой. При этом устанавливается он после плавкой вставки, а не перед ней! Крайне важно, перед тем, как осуществить установку дросселя проверить его обмотку.

Для этого достаточно воспользоваться мультиметром, установленным на измерение сопротивления.

Зачастую может случится так, что под рукой нет дросселя. Безусловно, приобрести его можно в Интернете. Стоит он сущие копейки. Однако свет необходим сейчас, немедленно!

В этом случае поступить рекомендуется следующим образом (методика подходит только для тех, кто разбирается в электрике). ДРЛ рассчитаны как правило, на конкретный ток. Устанавливая конденсатор или батарею конденсаторов, необходимо правильно рассчитать выходной ток.

Иначе лампа сразу после включения сгорит или наоборот – не загорится (значит выдаваемые характеристики не подходят для розжига).

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В видео будет представлена схема подключения дросселя к ДРЛ: