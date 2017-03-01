Как подключить датчик света для уличного освещения?

Сегодня практически у каждого подъезда многоквартирного дома имеется козырьковое освещение. Используемый светильник ЖКУ под поликарбонатным плафоном использует электрическую энергию подъезда. Говоря иначе, за неё платят все. Но это не означает, что её не следует экономить.

Светильники уличного освещения в обязательном порядке должны обладать наличием антивандальной защиты. В противном случае он достаточно быстро придёт в негодность (а если говорить прямо – его приведут в это состояние).

Использование светочувствительных реле

Означенное оборудование устанавливается в совокупность к светильнику в целях эффективной экономии электроэнергии. Дело в том, что датчики движения, которые также распространены в сочетании с козырьковым освещением, неудобны в использовании.

Допустим, человек подошёл к двери и начинает искать чип для входа в подъезд. Однако, после того, как он остановился и не двигается в течение нескольких секунд, лампочка гаснет.

Датчик полагает, что рядом никого нет. Подобная настройка необходимая, так как в противном случае датчик движения будет включать освещение, даже если в нескольких метрах от дома пробежит собака, проедет автомобиль и т.д.

То есть, чтобы снова получить освещение, человеку необходимо двигаться, при этом пытаясь найти чип в кармане или сумке.

Совсем иначе дела обстоят со светочувствительным датчиком. На нём тоже есть регулировка чувствительности. Можно сделать так, что он будет включаться даже в пасмурный день. Но это вряд ли потребуется.

Методика монтажа светочувствительного датчика

Из датчика выходят три провода:

коричневый – фазовый провод;

красный – коммутирующий фазовый провод (подключается непосредственно к светильнику);

синий – ноль.

Подключать их также необходимо в соответствии с цветовой маркировкой. Регулировка чувствительности датчика, как правило, находится на задней панели. Рекомендуется изначально выполнить регулировку, а уже потом заняться монтажом датчика рядом с осветительным прибором.

Благодаря использованию подобного оборудования потребление энергии на козырьковое освещение затребует значительно меньше. При этом не будет проблем, которые вызывает датчики движения.

В видео демонстрируется методика электрического подключения датчика освещённости. Но не стоит забывать о том, что электрическая схема изображена не только на упаковке, но и на самом датчике: