Как подготовиться к установке металлопластиковых окон?

Металлопластиковые окна повсеместно вытесняют другие варианты отделки окон. Это неудивительно, если учесть универсальные свойства этой конструкции:
- высокие изоляционные характеристики;
- отлично сохраняют тепло;
- долгий срок службы;
- эстетичность;
- прочность.
Такие окна имеют широкую область применения от многоквартирных домов до загородных коттеджей.
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Можно установить типовые окна или эксклюзивные любого назначения. Доступны различные оригинальные решения для оформления оконного проема. Например тонирование, окно со шпроссами или сложные формы (арка, треугольник и др.).
Стоит отметить, что перед установкой металлопластиковых окон необходимо провести определенные подготовительные работы. Конечно, мастера знают свое дело досконально, но фронт работ для них нужно организовать.
Полезные рекомендации по подготовке к монтажу окон
Прежде всего, необходимо предупредить соседей о предстоящей установке окон в вашей квартире. Это относится к многоэтажкам. Так соседи смогут адекватно реагировать на внезапный шум от перфоратора.
Также нужно расчистить лестничную площадку, отметив место для мешков со строительным мусором. Монтажники в процессе установки будут складывать мусор в мешки. Кроме того, нужно место для старых окон.
Следующим подготовительным шагом будет освобождение всех проходов к оконным проемам. Строители должны беспрепятственно добираться к месту работы и без препятствий выносить старые оконные рамы.
Конечно, профессионалы работают аккуратно, но лучше предохранить мебель и пол от возможного загрязнения. Можно накрыть пол рядом с местом монтажа, а также мебель, предварительно убрав хрупкие вещи.
Если пол покрыт линолеумом, то можно прикрыть его поверхность полиэтиленом или простынями, которые не жалко.
Не забудьте снять с оконных проемов все занавески и убрать с подоконника посторонние предметы. Учитывайте свою занятость и постарайтесь освободиться к тому времени, когда приедут мастера.
Вы должны будете принять новые окна, а затем присутствовать при работах. Вдруг у работников возникнут актуальные вопросы к вам, ведь все учесть невозможно.
Важно уведомить строителей о всех скрытых инженерных коммуникациях, которые могут быть возле дверей и проемов окна. Это поможет избежать случайных повреждений.
Далее на видео вы можете ознакомиться с причинами запотевания металлопластиковых окон.