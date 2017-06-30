Как подготовиться к установке металлопластиковых окон?

Металлопластиковые окна повсеместно вытесняют другие варианты отделки окон. Это неудивительно, если учесть универсальные свойства этой конструкции:

высокие изоляционные характеристики;

отлично сохраняют тепло;

долгий срок службы;

эстетичность;

прочность.

Такие окна имеют широкую область применения от многоквартирных домов до загородных коттеджей.

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Можно установить типовые окна или эксклюзивные любого назначения. Доступны различные оригинальные решения для оформления оконного проема. Например тонирование, окно со шпроссами или сложные формы (арка, треугольник и др.).

Стоит отметить, что перед установкой металлопластиковых окон необходимо провести определенные подготовительные работы. Конечно, мастера знают свое дело досконально, но фронт работ для них нужно организовать.

Полезные рекомендации по подготовке к монтажу окон

Прежде всего, необходимо предупредить соседей о предстоящей установке окон в вашей квартире. Это относится к многоэтажкам. Так соседи смогут адекватно реагировать на внезапный шум от перфоратора.

Также нужно расчистить лестничную площадку, отметив место для мешков со строительным мусором. Монтажники в процессе установки будут складывать мусор в мешки. Кроме того, нужно место для старых окон.

Следующим подготовительным шагом будет освобождение всех проходов к оконным проемам. Строители должны беспрепятственно добираться к месту работы и без препятствий выносить старые оконные рамы.

Конечно, профессионалы работают аккуратно, но лучше предохранить мебель и пол от возможного загрязнения. Можно накрыть пол рядом с местом монтажа, а также мебель, предварительно убрав хрупкие вещи.

Если пол покрыт линолеумом, то можно прикрыть его поверхность полиэтиленом или простынями, которые не жалко.

Не забудьте снять с оконных проемов все занавески и убрать с подоконника посторонние предметы. Учитывайте свою занятость и постарайтесь освободиться к тому времени, когда приедут мастера.

Вы должны будете принять новые окна, а затем присутствовать при работах. Вдруг у работников возникнут актуальные вопросы к вам, ведь все учесть невозможно.

Важно уведомить строителей о всех скрытых инженерных коммуникациях, которые могут быть возле дверей и проемов окна. Это поможет избежать случайных повреждений.

Далее на видео вы можете ознакомиться с причинами запотевания металлопластиковых окон.