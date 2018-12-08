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Как почистить шубу из нутрии

8 декабря 2018

Нутриевая шуба считается самой практичной и неприхотливой из всех меховых изделий. На вид мех выглядит привлекательно и по красоте не уступает более дорогим шкуркам. Но, если не ухаживать за вещью и хранить в не правильных условиях, то даже такое стойкое изделие испортится.Как почистить шубу из нутрии

Если вы еще не приобрели шубку, но ищете подходящий вариант, то на сайте megameh.com есть отличные варианты на любой каприз и кошелек. А в этой статье мы разберемся с главными правилами по уходу и чистке мехового изделия.

Чистка шубы

Любая одежда страдает от внешних факторов, таких как пыль, солнце, грязь, дождь и снег. И хоть мех нутрии и относится к тем, которые отталкивают воду, потому что среда обитания этого животного в основном вода, но все же своевременный и правильный уход необходим.

Соблюдение правил ухода продлят жизнь изделия на десяток лет, вот некоторые из них:

  1. Если изделие сильно намокло, хорошо встряхните его и сушите в вертикальном положении.
  2. Нельзя сушить шубу возле батареи или кондиционера. Мех должен высушиться сам, иначе рискуете испортить вещь.
  3. После того, как шуба высохла, ее нужно хорошо прочесать гребнем с тупыми и редкими зубцами, но если решите расчесать обычной щеткой, то можете повыдергивать ворс на изделии.
  4. Если есть загрязнения, то убрать их можно с помощью специальных спреев для чистки меховых изделий. Не используйте никакие химические или спиртовые средства.
  5. Конечно, если присутствуют сильные загрязнения, то лучше всего отнести в химчистку, но помните, не пользуйтесь этим сервисов чаще 3-4 раз за все время ношения шубы, потому что она тоже не очень благоприятно сказывается на вещи.
Как почистить шубу из нутрии

Как нужно хранить вещь зимой и летом

  • Если любите, когда шубка пахнет вкусным парфюмом, то наносите его не на мех, а на подклад. Спирт, который есть в составе любых духов, разрушает мех.
  • Не стоит беречь вещь и носить только по праздникам, потому что шуба из нутрии любит мороз и он продлевает ее срок использования. От холода изделие приобретает блеск и пушистость.
  • Когда пришло время прятать изделие на хранение в летний период, встряхните шубу и повесьте на плечики по размеру. Шуба не должна провисать, потому что могут появиться заломы. Обязательно оденьте чехол с проветриванием, чтоб мех не запрел и храните подальше от отопления и солнца.
  • В шкафу уделите шубе свободное пространство, что никакая другая вещь не сдавливала ее, иначе мех помнется и заломается.



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