Как почистить шубу из нутрии

Нутриевая шуба считается самой практичной и неприхотливой из всех меховых изделий. На вид мех выглядит привлекательно и по красоте не уступает более дорогим шкуркам. Но, если не ухаживать за вещью и хранить в не правильных условиях, то даже такое стойкое изделие испортится.
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Чистка шубы
Любая одежда страдает от внешних факторов, таких как пыль, солнце, грязь, дождь и снег. И хоть мех нутрии и относится к тем, которые отталкивают воду, потому что среда обитания этого животного в основном вода, но все же своевременный и правильный уход необходим.
Соблюдение правил ухода продлят жизнь изделия на десяток лет, вот некоторые из них:
- Если изделие сильно намокло, хорошо встряхните его и сушите в вертикальном положении.
- Нельзя сушить шубу возле батареи или кондиционера. Мех должен высушиться сам, иначе рискуете испортить вещь.
- После того, как шуба высохла, ее нужно хорошо прочесать гребнем с тупыми и редкими зубцами, но если решите расчесать обычной щеткой, то можете повыдергивать ворс на изделии.
- Если есть загрязнения, то убрать их можно с помощью специальных спреев для чистки меховых изделий. Не используйте никакие химические или спиртовые средства.
- Конечно, если присутствуют сильные загрязнения, то лучше всего отнести в химчистку, но помните, не пользуйтесь этим сервисов чаще 3-4 раз за все время ношения шубы, потому что она тоже не очень благоприятно сказывается на вещи.
Как нужно хранить вещь зимой и летом
- Если любите, когда шубка пахнет вкусным парфюмом, то наносите его не на мех, а на подклад. Спирт, который есть в составе любых духов, разрушает мех.
- Не стоит беречь вещь и носить только по праздникам, потому что шуба из нутрии любит мороз и он продлевает ее срок использования. От холода изделие приобретает блеск и пушистость.
- Когда пришло время прятать изделие на хранение в летний период, встряхните шубу и повесьте на плечики по размеру. Шуба не должна провисать, потому что могут появиться заломы. Обязательно оденьте чехол с проветриванием, чтоб мех не запрел и храните подальше от отопления и солнца.
- В шкафу уделите шубе свободное пространство, что никакая другая вещь не сдавливала ее, иначе мех помнется и заломается.