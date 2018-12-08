Как почистить шубу из нутрии

Нутриевая шуба считается самой практичной и неприхотливой из всех меховых изделий. На вид мех выглядит привлекательно и по красоте не уступает более дорогим шкуркам. Но, если не ухаживать за вещью и хранить в не правильных условиях, то даже такое стойкое изделие испортится.

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Чистка шубы

Любая одежда страдает от внешних факторов, таких как пыль, солнце, грязь, дождь и снег. И хоть мех нутрии и относится к тем, которые отталкивают воду, потому что среда обитания этого животного в основном вода, но все же своевременный и правильный уход необходим.

Соблюдение правил ухода продлят жизнь изделия на десяток лет, вот некоторые из них:

Если изделие сильно намокло, хорошо встряхните его и сушите в вертикальном положении. Нельзя сушить шубу возле батареи или кондиционера. Мех должен высушиться сам, иначе рискуете испортить вещь. После того, как шуба высохла, ее нужно хорошо прочесать гребнем с тупыми и редкими зубцами, но если решите расчесать обычной щеткой, то можете повыдергивать ворс на изделии. Если есть загрязнения, то убрать их можно с помощью специальных спреев для чистки меховых изделий. Не используйте никакие химические или спиртовые средства. Конечно, если присутствуют сильные загрязнения, то лучше всего отнести в химчистку, но помните, не пользуйтесь этим сервисов чаще 3-4 раз за все время ношения шубы, потому что она тоже не очень благоприятно сказывается на вещи.

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