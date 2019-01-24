Основные неисправности холодильников и их диагностика

Бытовая техника рано или поздно выходит из строя. Как мы знаем, холодильник является незаменимым устройством в доме, и его поломка может привести к тому, что все продукты начнут быстро портиться.

Диагностика и ремонт холодильника должна проводиться мастером-профессионалом, дабы неисправность не появилась в дальнейшем вновь. Но если у вас есть базовые знания о том, как устроен холодильник, то вы сможете починить поломку собственными руками.

По каким причинам холодильник может выйти из строя

Многие, кто сталкиваются с такой проблемой, сразу же делают вывод, что нужно покупать новый бытовой прибор. Но это не совсем так, потому что существует целый ряд причин, по которым холодильник может барахлить и все они устранимы:

внутри аппарата отсутствует свет;

холодильник стал шумно работать;

протекает вода;

в морозильной камере намерзает вода;

преизбыток охлаждения в морозильном отсеке;

охлаждение отсутствует в любом состоянии компрессора;

аппарат отключается сразу же после включения.

Если вы столкнулись с тем, что в холодильнике не горит свет — то это говорит об одном: контакт между розеткой и шнуром питания отсутствует, сгорела лампа или проблема в кнопке, которая отвечает за включение света.

Шумит морозильный агрегат по двум причинам:

Холодильник был неправильно установлен. Решить эту проблему достаточно просто. Проверьте чтобы агрегат не прикасался к различной мебели, трубам и бытовым предметам. Также нужно убедиться в том, что у холодильника имеется небольшой уклон назад. Повреждена компрессорная подвеска. С этой неисправностью должен разбираться мастер, так как замену или ремонт двигателя и компрессора лучше всего доверить опытному специалисту, иначе могут возникнуть новые неприятности.

Образования замерзшего слоя влаги в морозильном отсеке может возникнуть по следующим причинам:

дверь отсека негерметично закрывается;

регулятор температуры неисправен.

В первом случае все очень просто: либо холодильник не имеет наклона назад, либо уплотнитель из резины изношен. Решением этой проблемы является установка правильного угла наклона аппарата. С температурным регулятором немного сложнее процесс, так как он не всегда подлежит ремонту и поэтому его необходимо заменить новым.

Легкие проблемы вы в силах починить своими руками, но в сложных случаях, как уже говорилось, лучше обратиться к специалистам.