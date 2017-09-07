Ремонт квартир под ключ: быстрое обновление интерьера

Чтобы ремонт не превратил вашу жизнь в кошмар, доверьте его выполнение профессионалам. Это позволит избавиться от лишних хлопот и в сжатые сроки получить обновленный интерьер.

Необходимо сделать «под ключ» косметический или, наоборот, капитальный ремонт? Для специалистов компании «Муж на час» это не проблема.

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Почему стоит оформить заказ на ремонт

В Одессе к мастерам по ремонту из компании «Муж на час» обращаются часто. На то есть несколько причин. Среди них:

Гарантия высокого качества выполняемых работ. Не переживайте о том, что через год-два придется заново производить ремонт в помещениях.

Индивидуальный расчет стоимости услуг. Учитывается объем работ, их сложность (профессионалы готовы сделать как легкий косметический, так и дорогостоящий евроремонт).

Предоставление консультаций заказчику. Мастера компании «Муж на час» помогут подобрать необходимые материалы.

Составление сметы, в соответствии с которой будут производиться ремонтные работы.

Помощь в приобретении стройматериалов и их доставке на объект. Вам не придется думать, как привезти все необходимое для черновой и чистовой отделки. Все эти заботы на себя возьмут специалисты «Муж на час».

Уборка и вывоз мусора на свалку.

Профессионалы готовы обсудить стилевое оформление помещений, зонирование пространства, расстановку мебели, установку осветительных приборов.

Мастера выполнят работу в соответствии с выдвинутыми клиентом требованиями. При этом они не будут дергать вас и отвлекать по пустякам. Профессионалы знают свое дело, так как успешно выполнили сотни проектов как в новостройках, так и в домах старого типа.

Какой ремонт заказать

Выбор зависит от того, сколько средств вы готовы вложить в обновление интерьера. Может быть предложено несколько вариантов ремонта:

Косметический. Самый малозатратный. В короткие сроки мастера сделают замену напольного покрытия, покраску стен или оклейку обоями. Это оптимальное решение для новостроек, где еще происходит усадка фундамента, арендуемых квартир.

Капитальный – предполагает большие вложения средств. Перед чистовыми отделочными работами производится выравнивание пола и потолка, перепланировка.

Евроремонт – выполняется комплекс работ с использованием оригинальных решений, передовых технологий.

Обращайтесь в компанию «Муж на час», если требуется быстро и недорого отремонтировать жилье.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про этапы ремонта новостройки.