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Ремонт квартир под ключ: быстрое обновление интерьера

7 сентября 2017

Чтобы ремонт не превратил вашу жизнь в кошмар, доверьте его выполнение профессионалам. Это позволит избавиться от лишних хлопот и в сжатые сроки получить обновленный интерьер.

Ремонт квартир под ключ

Необходимо сделать «под ключ» косметический или, наоборот, капитальный ремонт? Для специалистов компании «Муж на час» это не проблема.

Имея необходимые знания и профессиональный инструмент, с любыми поставленными вами задачами они справятся качественно и оперативно: http://xn-----7kcb0a9aj9al9b.od.ua/remont-kvartir .

Почему стоит оформить заказ на ремонт

В Одессе к мастерам по ремонту из компании «Муж на час» обращаются часто. На то есть несколько причин. Среди них:

  • Гарантия высокого качества выполняемых работ. Не переживайте о том, что через год-два придется заново производить ремонт в помещениях.
  • Индивидуальный расчет стоимости услуг. Учитывается объем работ, их сложность (профессионалы готовы сделать как легкий косметический, так и дорогостоящий евроремонт).
  • Предоставление консультаций заказчику. Мастера компании «Муж на час» помогут подобрать необходимые материалы.
  • Составление сметы, в соответствии с которой будут производиться ремонтные работы.
  • Помощь в приобретении стройматериалов и их доставке на объект. Вам не придется думать, как привезти все необходимое для черновой и чистовой отделки. Все эти заботы на себя возьмут специалисты «Муж на час».
  • Уборка и вывоз мусора на свалку.

Профессионалы готовы обсудить стилевое оформление помещений, зонирование пространства, расстановку мебели, установку осветительных приборов.

Мастера выполнят работу в соответствии с выдвинутыми клиентом требованиями. При этом они не будут дергать вас и отвлекать по пустякам. Профессионалы знают свое дело, так как успешно выполнили сотни проектов как в новостройках, так и в домах старого типа.

Какой ремонт заказать

быстрое обновление интерьера

Выбор зависит от того, сколько средств вы готовы вложить в обновление интерьера. Может быть предложено несколько вариантов ремонта:

  • Косметический. Самый малозатратный. В короткие сроки мастера сделают замену напольного покрытия, покраску стен или оклейку обоями. Это оптимальное решение для новостроек, где еще происходит усадка фундамента, арендуемых квартир.
  • Капитальный – предполагает большие вложения средств. Перед чистовыми отделочными работами производится выравнивание пола и потолка, перепланировка.
  • Евроремонт – выполняется комплекс работ с использованием оригинальных решений, передовых технологий.

Обращайтесь в компанию «Муж на час», если требуется быстро и недорого отремонтировать жилье.

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезной информацией про этапы ремонта новостройки.



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