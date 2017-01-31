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Как почистить плюшевого медведя в домашних условиях?
31 января 2017

Согласно статистике, подавляющее большинство девочек располагало плюшевыми медведями в качестве любимой игрушки. Это означает, что медведь практически не выпускается из рук. Он сопровождает девочку и днём, и ночью.

Естественно, от такой любви он достаточно часто покрывается солидным слоем грязи. Между тем, существует несколько вариантов очистки плюшевого медведя, которые вернут ему былой лоск новизны. Даже большой плюшевый медведь, который не помещается в стиральную машину, может быть очищен предлагаемыми способами.

Стирка медведей: на что обратить внимание?

 Стирка медведей: на что обратить внимание?

Как уже было сказано выше, существует всего два варианта очистки плюшевого медведя:

  • сухой;
  • мокрый.

Мокрый способ является наиболее простым. Заключается он в непосредственной стирке медведя в стиральной машине типа «автомат». Естественно, необходимо будет выставить режим, который обеспечивает бережную стирку.

Однако, даже полное отсутствие отжима вряд ли поможет сохранить наполнитель (в особенности, если игрушка уже до этого стиралась неоднократно). Другими словами, после стирки, игрушку придётся распороть (чтобы ребёнок не видел этого, естественно) и набить новым наполнителем.

В качестве последнего может с успехом использоваться синтепон (он гипоаллергенен и способен длительные периоды сохранять свою эластичность). Удаление грязи в этом случае осуществляется при помощи стирального порошка.

Лучше использовать жидкие варианты. Ведь в противном случае на игрушке могут остаться не растворившиеся гранулы порошка.

Сухой метод очистки

 Сухой метод очистки

Этот метод подходит для любой мягкой игрушки. Под «любой» понимаются прежде всего, размеры. Дело в том, что грязь может быть удалена исключительно при помощи пены.

Следовательно, применять необходимо моющие средства, которые способны сгенерировать большое количество пены. В качестве последнего можно предложить Vanish для ковров.

Он создаёт плотную пену, которая после нанесения немедленно начинает взаимодействовать с волокнами материала. После того, как пена пробыла на загрязненной поверхности установленный в инструкции промежуток времени, она удаляется вместе с грязью.

Преимуществом подобной методики считается отсутствие необходимости в замене наполнителя и сушке игрушки.

В видео будет продемонстрировано, как самостоятельно почистить мягкие игрушки (в домашних условиях):

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