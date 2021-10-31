Что такое гигиена полости рта у стоматолога
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Что такое гигиена полости рта у стоматолога

31 октября 2021

Тщательное удаление налёта в домашних условиях не обеспечит должную гигиену полости рта. Особенно сложно с отложениями справиться в местах с затруднённым доступом. Налёт постепенно начинает превращаться в камень. Из-за твёрдых отложений эмаль разрушается, не получая при этом должного количества минеральных элементов. Именно они становятся причиной возникновения полости между зубом и десной для развития патогенной микрофлоры.

Из-за этого могут развиваться разнообразные заболевания. Чтобы избежать таких негативных последствий, стоит обратиться за помощью стоматолога для тщательной гигиены ротовой полости. Такие услуги профессионально выполняет стоматология в Реутове АРТИ Дент.

Решаемые задачи

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При помощи профессиональной чистки возможно с зубов убрать камень и налёт.

Это происходит за счёт использования разнообразных средств и инструментов, а также приспособлений. Наилучшей профилактикой от болезни зубов является профессиональная чистка.

Благодаря ей зубы будут здоровыми и красивыми на протяжении длительного периода. Помимо этого, при помощи гигиены полости рта у стоматолога, возможно решить таковые задачи:

  • Укрепить зубную эмаль.
  • Полировка. Это обусловлено более гладкой поверхностью зуба.
  • Исчезновение пятен с эмали, то есть её осветление.
  • Чистка участка между дёснами с зубами.

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Процедура проводится весьма быстро и без болезненных ощущений. Именно по этой причине не нужно делать обезболивание.

Местный наркоз возможно применять в ситуации, когда зубы разрушены из-за кариеса или же воспалены дёсны. Очистку в стоматологическом кабинете проводят при помощи механического или же ультразвукового способа, air flow, а также комбинированными способами.

На выбор метода влияет общее состояние ротовой полости. В зависимости от сложности и продолжительности процедуры, а также используемой методики стоимость немного разнится. В профессиональную очистку ротовой полости включены такие стадии:

  • Осмотр рта специалистом. Это помогает выявить наличие налёта и общее состояние полости. Также тут определяется и конкретный способ.
  • Для более безболезненного проведения процедуры применяют анестетик.
  • Специалист для определения границ отложений может применять инструментарий или же лакмусовые растворы, прочие возможные индикаторы.

После проводится тщательная очистка зоны и обработка зубной поверхности, полировка при помощи специально предназначенной пасты и шлифовка зуба.



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