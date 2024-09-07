Как открыть студию лазерной эпиляции по франшизе

Для того чтобы начать бизнес в бьюти-индустрии с минимальными рисками и максимально возможной поддержкой, вполне целесообразно запустить по франшизе студию лазерной эпиляции – например, от компании https://ki-ki.ru/franchise/.

Довольно хороший вариант, для того чтобы пользоваться преференциями, которые дает бизнес-модель, известный бренд и обучение. Таким образом вполне целесообразно данные варианты рассмотреть.

Изучение рынка и выбор франшизы

Для начала стоит провести исследование рынка, другими словами, стоит посмотреть, какие франшизы по лазерной эпиляции есть в вашем регионе и какие услуги предлагаются.

Конечно, здесь не существует полностью точной рецептуры, но возможно выделить общие критерии для подбора франшизы:

Известность бренда;

Репутация;

Ассортимент предлагаемых услуг.

Итак, посмотрите на узнаваемость бренда.

Ведь, чем более узнаваемым является бренд, тем удобнее привлекать клиентов. Посмотрите отзывы франчайзи, оцените как поддержка франчайзера соответствует обещаниям. Также важно посмотреть, чтобы франшиза предлагала актуальные услуги в сфере лазерной эпиляции.

Оценка начальных инвестиций

В этом варианте подготовки также возможно дать спектр актуальных критериев для подборки.

Ведь каждая франшиза требует определённых денег и эти затраты требуется оценить:

Стоимость;

Аренда помещения;

Ремонт и дизайн;

Требуемое оборудование;

Потребность маркетинговых инвестиций.

Основная стоимость предполагает вступительный взнос и роялти.

Касательно подбора аренды помещения и подбора оборудования требуется действовать по стандартам франчайзера. Так в зависимости от требований франшизы, помещение может потребовать капитального ремонта и брендирования интерьера.

Помещение и соглашение

Помещение должно быть удобным для клиентов и тщательно подбираться под требования франшизы. В частности, следует выбирать варианты, где есть хороший трафик, также важно подобрать оптимальные размеры и проверить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) для соответствующих услуг.

Когда помещение подобрано, заключается соглашение, где указываются права и обязанности.

Также определяются роялти и платежи и дополнительные затраты, к примеру, за маркетинг или обучение персонала. В дальнейшем останется только заняться маркетингом, обучить персонал и запустить студию.