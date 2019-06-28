идеи за чашечкой кофе

Как организовать выставку товаров и услуг компании

28 июня 2019

Выставка – это уникальное и важное мероприятие. При правильной организации выставки компании могут добиться высоких результатов в виде увеличения целевой аудитории и поднятия рейтингов.

Выставка должна заинтересовать потенциальных клиентов, поэтому важно подойти к ее организации. Подробнее об организации и проведении выставки можно прочитать на сайте компании МосМедиаМаркет.

Этапы организации выставки

В целом, выставка организовывается в несколько этапов. Важно соблюдать последовательность и требования, чтобы результаты были максимально эффективными.

  • Выбор промо моделей. Для этой цели зачастую нанимают стендисток или промо моделей, которые способны привлечь на себя внимание и эффективно рассказать о положительных качествах продукции фирмы. Рекомендуется подбирать их тщательно, т.к. эти работники – лицо вашей компании.
  • Создание стенда. Организация стенда – самый важный этап. На стенде обычно хранится вся необходимая информация о компании. Нередко стенды имеют барные стойки и медиа устройства, чтобы привлечь потенциального клиента.
  • Подготовка сувенирной продукции. Важно подготовить продукцию, которую участники выставки смогут забрать с собой и сохранить. Это могут быть: буклеты, сувениры и прочее. Такой ход позволит создать у людей положительное мнение о компании и увеличить число клиентов.

Требования к организаторам и персоналу

Организаторам выставки и персоналам следует соблюдать следующие требования:

  • Организаторы выставки и обслуживающий персонал должны быть коммуникабельными и вежливыми по отношению к клиентам.
  • Необходимо провести для сотрудников тренинг, на котором необходимо донести до них максимально много полезной информации о деятельности компании. Это позволит им привлечь клиентов.
  • Во время общения с участниками выставки стоит проявлять интерес к их деятельности. Для построения коммуникации, необходимо заинтересовать людей.
  • Не проводите время в смартфонах, даже если участники проходят мимо вашего стенда. Человеку важно чувствовать, что к нему проявляют интерес.
  • Старайтесь отвечать на все заданные участниками вопросы и не игнорируйте их.

Заключение

К организации выставки стоит подойти со всей ответственностью. Это мероприятие способно, как поднять рейтинги компании и повысить ее узнаваемость, так и не привести к положительным результатам. Рекомендуем довериться профессионалам, которые правильно проведут данное мероприятие.



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