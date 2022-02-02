Как организовать веселый детский праздник?

В возрасте до 7-8 лет в подавляющем большинстве случаев организацией праздников для ребёнка занимаются родители. При проведении праздников важно помнить не только об угощении и украшении комнаты, но и о развлекательной программе. Дело в том, что детское внимание в раннем возрасте является блуждающим. Ребёнок долго не задерживает внимание на чём-то одном. Таковы механизмы познавания окружающего мира.

Исходя из этой особенности детской психики, и следует планировать развлекательные мероприятия на празднике. В данной статье укажем базовые моменты, которые важно учесть в организации детских праздничных мероприятий.

Чек-лист организации детских мероприятий

Предлагаемые организационные аспекты являются базовыми. Их можно дополнять по желанию:

торжественное украшение помещения;

угощение, которое нравится не только виновнику торжества, но и всем приглашённым;

интерактивная развлекательная программа;

приглашение аниматоров;

подарки для всех приглашённых.

Украшать помещение лучше вместе с ребёнком. Используйте не только мишуру, но и различный праздничный декор. Сегодня продаются различные варианты украшений, выполненных из фанеры (плоские фигуры любимых героев из мультфильмов).

Композиции из воздушных шаров – весьма эффективный инструмент для оформления праздника. Нередко родители заказывают фотозону из шаров (там будут фотографироваться приглашённые гости).

Аниматоры, подарки, интерактив

Для развлекательной программы лучше пригласить профессиональных аниматоров. Они обладают необходимым опытом и проверенными сценариями для взаимодействия с детьми.

Интерактив подразумевает социальные игры и взаимодействия детей. В результате нередко возникают спорные, конфликтные ситуации. Дети в раннем возрасте ещё не укоренили в своей психике механизмы терпимости.

Если ребёнка что-то не устраивает, это декларируется немедленно и во всеуслышание.

Аниматоры гасят детские конфликты в самом зачатке. Праздник проходит на позитивной волне.

На любом детском празднике подарки должны присутствовать для всех приглашённых (наборы конфет, небольшие мягкие игрушки, брелки и т.д.). Именно эти яркие впечатления детских праздников и остаются с человеком на всю жизнь в виде тёплых воспоминаний.

В видео показан пример организации детского дня рождения: