Как организовать проведение дегустаций

Проведение дегустаций один из маркетинговых ходов позволяющий ознакомиться потребителя с товаром и понять производителю, что именно пользуется спросом на данное время.

От проведения дегустации товара зависит его продажа, а именно поэтому к каждой мелочи нужно отнестись внимательно и ответственно. Важную роль играет непосредственно промоутер на дегустацию.

Выбор места для проведения дегустации

Лучше всего подбирать соответствующее дегустируемому товару место и если это продукты, то подойдут торговые центры или же супермаркеты. Также стоит выбирать место с хорошей проходимостью и популярные торговые сети.

На месте должно всегда быть нужное количество товара и порядок. Место для дегустируемого товара должно всегда быть освещаемо, поэтому выбирайте самый светлый уголок. Температура для комфорта дегустации товара должна быть комфортной, а именно поэтому зимой не стоит арендовать площадь у входа, когда летом нужны метры около кондиционера.

Требования к промоутеру при дегустациях

Требования к внешности промоутера довольно серьезные поскольку он представляет компанию и создает ее лицо. Сотрудник должен всегда быть опрятным и выглядеть доброжелательно к каждому клиенту.

На теле не должно быть видно татуировок и других украшений и, если они имеются скрыть их одеждой. У каждого промоутера должна быть специальная форма в чистом виде.

Не позволяется использовать слишком вызывающий внимание яркий маникюр. Также у каждого производителя могут быть индивидуальные требования к поведению сотрудника, ведь он представляет продукт компании.

Промоутер должен уметь объяснить, чем отличается дегустируемый товар от аналогов и почему стоит покупать именно его.

Советы по проведению дегустаций

Для дегустации в небольшом магазине хватит одного сотрудника, но, если проходимость большая лучше всего нанять несколько человек.

Стойка для дегустации должна иметь выразительные особенности, которые будут привлекать к себе клиентов. Лучше всего использовать стойки с рекламными надписями и дизайном компании. На стойках должно быть нужное оборудование в зависимости от продуктов.

К примеру, для дегустации сыров обязательно нужна доска и ножик для нарезки. Чтобы, дегустировать сосиски желательно иметь пароварку или другую технику для их приготовления. На стойке для дегустации и у промоутера должно иметься много посуды и поэтому желательно покупать одноразовые тарелки, которые можно утилизировать после пробы продукта.