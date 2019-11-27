Как организовать промо акцию

Производственные, торговые компании создаются с целью получения прибыли. С учетом высокой конкурентности, быстро стать заметным игроком рынка задача непростая. Помогают в этом проведение различных рекламных кампаний, одной из которых являются промо-акции.

Промо-акции – один из самых доступных с минимальны вложением средств вид рекламы, отличающийся эффективностью. Но достигнуть запланированного результата получиться только в том случае, если к проведению мероприятия подходить ответственно, не упуская из виду даже незначительные на первый взгляд мелочи. Проведение промо акций позволяет решить следующие задачи:

информировать потребителя о появлении нового бренда, услуги;

напомнить о продукции, которая уже есть в продаже, сообщить об изменении качественных характеристик, дизайна упаковки;

донести информацию о льготах при покупке товара;

мотивировать потребителя на приобретение определенного вида продукции, посещение конкретных салонов, компаний, по оказанию услуг;

стимулировать к мгновенной покупке, после дегустации, сэмплинга товара.

Проведение промо-акций – серьезное мероприятие, организацию которого лучше всего поручать профессионалам. Квалифицированные специалисты разработают план проведения промо-акции, учитывая все нюансы проведения этого вида рекламной кампании.

Какие бывают промо-акции

В зависимости от деятельности компании, которая планирует проведение промо-акции, это может быть: