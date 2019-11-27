образ жизни – креатив

Как организовать промо акцию

27 ноября 2019

Производственные, торговые компании создаются с целью получения прибыли. С учетом высокой конкурентности, быстро стать заметным игроком рынка задача непростая. Помогают в этом проведение различных рекламных кампаний, одной из которых являются промо-акции.

Промо-акции – один из самых доступных с минимальны вложением средств вид рекламы, отличающийся эффективностью. Но достигнуть запланированного результата получиться только в том случае, если к проведению мероприятия подходить ответственно, не упуская из виду даже незначительные на первый взгляд мелочи. Проведение промо акций позволяет решить следующие задачи:

  • информировать потребителя о появлении нового бренда, услуги;
  • напомнить о продукции, которая уже есть в продаже, сообщить об изменении качественных характеристик, дизайна упаковки;
  • донести информацию о льготах при покупке товара;
  • мотивировать потребителя на приобретение определенного вида продукции, посещение конкретных салонов, компаний, по оказанию услуг;
  • стимулировать к мгновенной покупке, после дегустации, сэмплинга товара.

Проведение промо-акций – серьезное мероприятие, организацию которого лучше всего поручать профессионалам. Квалифицированные специалисты разработают план проведения промо-акции, учитывая все нюансы проведения этого вида рекламной кампании.

Какие бывают промо-акции

В зависимости от деятельности компании, которая планирует проведение промо-акции, это может быть:

  1. Дегустация. Проводиться при выводе новых товаров на рынок или при расширении линейки выпускаемой продукции.
  2. Сэмплинг. Раздача потребителям пробных образцов.
  3. Розыгрыш призов.
  4. Выдача подарков за покупку в т очках продаж.
  5. Лифлетинг. Распространение рекламной продукции в виде листовок, буклетов. Цель – привлечение внимание потребителей к конкретному виду продукции, мероприятию.
  6. Проведение консультаций. Применяется в основном при продвижение высокотехнологичных продуктов. Акция позволяет донести до потребителя все преимущества данного товара, сведения о его качественных и технических характеристиках.
  7. Флеш-моб и анимация. Для проведения привлекаются профессиональные аниматоры, промоутеры в оригинальной специализированной форме для привлечения внимания потребителей в местах большого скопления народа – торговые центры, другие места с высокой проходимостью.



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