Как организовать офисный переезд

При переезде в новый офис приходится переживать массу хлопот и трудностей. Но их можно минимизировать или избежать, если привлечь для этого специализированную компанию с опытными работниками и подготовленной техникой.
Специалисты качественно и быстро выполнят порученную работу и дадут рекомендации для подготовки. Важно, чтобы работа офиса не прерывалась, или это заняло минимальное время. Услуги офисного переезда в Бишкеке предлагает компания http://porter-taxi.kg.
Подготовка к переезду
Чтобы работа офиса не прерывалась, лучше назначать переезд на выходные или последний день недели.
Для организации необходимо выделить сотрудников – в выходные внеурочно, а в будни освободить от других обязанностей. Важно упаковать и разметить бумаги и принадлежности так, чтобы в новом офисе сразу распределить по местам для работы.
Оргтехнику, сейфы и мебель могут упаковать грузчики при самом переезде.
Все хрупкие и легко повреждающиеся предметы должны будут упаковаться в несколько слоев картона или пленки, и зафиксированы скотчем.
Все предметы обстановки, технику, коробки с бумагами и принадлежностями нужно пронумеровать, и составить план их размещения на новом месте.
Этот план должен иметь ответственный сотрудник, который будет сопровождать машину при переезде.
При заказе компании нужно помнить, что не все работают в выходные дни, или работают с повышенными тарифами.
С сотрудниками перевозчика нужно согласовать объем перевозимых вещей и оценить, таким образом, необходимое для переезда время. Заранее решить вопрос с оплатой.
Сотрудников офиса необходимо уведомить о дате и времени переезда заранее, и распределить функции и обязанности на время переезда.
Перевозчику нужно заранее сообщить адреса – старый и новый.
Переезд
К моменту переезда о дате и времени должны быть извещены администрации и охранные службы в старом и новом месте, согласована возможность свободного проезда автомобиля, готовы проходы в подъездах, и лифты при наличии.
В новом и старом офисах заранее на время переезда должны находиться дежурные ответственные сотрудники с работающими телефонами.
Ответственный сотрудник во время выноса, погрузки и выгрузки на новом месте должен находиться рядом для отслеживания последовательности переноски вещей, и решения непредвиденных во время переезда вопросов.
Машины для перевозки должны быть рассчитаны по объему на перевозимый состав офисных вещей, и оборудованы для надежного их закрепления на время поездки.
В новом офисе мебель, технику и пронумерованные упаковки нужно расставлять по намеченным в плане рабочим местам, за этим проследит ответственный сотрудник.
При соблюдении намеченного плана, переезд не вызовет лишних хлопот и затруднений, а сотрудники сразу приступят к работе на новом рабочем месте.