Как организовать офисный переезд

При переезде в новый офис приходится переживать массу хлопот и трудностей. Но их можно минимизировать или избежать, если привлечь для этого специализированную компанию с опытными работниками и подготовленной техникой.

Специалисты качественно и быстро выполнят порученную работу и дадут рекомендации для подготовки. Важно, чтобы работа офиса не прерывалась, или это заняло минимальное время. Услуги офисного переезда в Бишкеке предлагает компания http://porter-taxi.kg.

Подготовка к переезду

Чтобы работа офиса не прерывалась, лучше назначать переезд на выходные или последний день недели.

Для организации необходимо выделить сотрудников – в выходные внеурочно, а в будни освободить от других обязанностей. Важно упаковать и разметить бумаги и принадлежности так, чтобы в новом офисе сразу распределить по местам для работы.

Оргтехнику, сейфы и мебель могут упаковать грузчики при самом переезде.

Все хрупкие и легко повреждающиеся предметы должны будут упаковаться в несколько слоев картона или пленки, и зафиксированы скотчем.

Все предметы обстановки, технику, коробки с бумагами и принадлежностями нужно пронумеровать, и составить план их размещения на новом месте.

Этот план должен иметь ответственный сотрудник, который будет сопровождать машину при переезде.

При заказе компании нужно помнить, что не все работают в выходные дни, или работают с повышенными тарифами.

С сотрудниками перевозчика нужно согласовать объем перевозимых вещей и оценить, таким образом, необходимое для переезда время. Заранее решить вопрос с оплатой.

Сотрудников офиса необходимо уведомить о дате и времени переезда заранее, и распределить функции и обязанности на время переезда.

Перевозчику нужно заранее сообщить адреса – старый и новый.

Переезд

К моменту переезда о дате и времени должны быть извещены администрации и охранные службы в старом и новом месте, согласована возможность свободного проезда автомобиля, готовы проходы в подъездах, и лифты при наличии.

В новом и старом офисах заранее на время переезда должны находиться дежурные ответственные сотрудники с работающими телефонами.

Ответственный сотрудник во время выноса, погрузки и выгрузки на новом месте должен находиться рядом для отслеживания последовательности переноски вещей, и решения непредвиденных во время переезда вопросов.

Машины для перевозки должны быть рассчитаны по объему на перевозимый состав офисных вещей, и оборудованы для надежного их закрепления на время поездки.

В новом офисе мебель, технику и пронумерованные упаковки нужно расставлять по намеченным в плане рабочим местам, за этим проследит ответственный сотрудник.

При соблюдении намеченного плана, переезд не вызовет лишних хлопот и затруднений, а сотрудники сразу приступят к работе на новом рабочем месте.