Как организовать доставку сотрудников на место работы?

Проблема больших расстояний от места постоянного проживания к месту работы характерна для крупных городов. В пример можно привести не только Москву. Далеко не каждый работник крупной компании имеет возможность приобрести и обслуживать личное авто. Использование общественного транспорта для ежедневных поездок в область существенно увеличивают время, необходимое на дорогу из пункта «А» в пункт «Б» — часто работнику приходится использовать несколько видов транспорта, осуществлять несколько пересадок.

Доставка работников к месту работы и обратно – возможность для работодателя сделать свои вакансии более привлекательными на рынке труда. Существует несколько вариантов решения упомянутой задачи.

Транспортировка сотрудников: личный автопарк или компенсация?

В практике предприятий применяются следующие методы:

компания организовывает собственный автобусный автопарк, нанимает водителей;

компания компенсирует средства на дорогу работнику;

для решения задачи привлекается аутсорсинг.

В первом случае требуются внушительные финансовые траты. Не всегда эксплуатируются именно автобусы. Могут использоваться пассажирские ГАЗели или другой подобный транспорт. Всё зависит от объёма посадочных мест.

Разрабатывается маршрут следования через город. В городе присутствует несколько пунктов сбора, куда должны приходить сотрудники самостоятельно в установленное время.

Компенсация – самый простой вариант решения транспортной проблемы. В договоре с каждым сотрудником прописывается этот пункт. А стоимость дороги на работу и обратно оплачивается ежемесячно.

Использование услуг пассажирских перевозчиков

Компания может воспользоваться услугами профессионалов. Здесь не придётся самостоятельно закупать и обслуживать транспорт, платить зарплаты водителям. Квалификация и состояние здоровье водителей, техническая исправность транспорта – всё это задачи аутсорсинговой компании.

Привлекая профессионалов со стороны, работодатель решает сразу две задачи – сокращает время, необходимое на доставку сотрудника к месту работы, а также сокращает риски, связанные с попаданием в ДТП (если сотрудники будут ездить на личных авто).

Важно подчеркнуть, что доставка работников на место работы – это инициатива, а не обязанность компании. Решение транспортного вопроса требуется для улучшения собственных позиций в борьбе за квалифицированные кадры.

В видео демонстрируется принцип работы компании, ориентированной на доставку сотрудников к месту работы: