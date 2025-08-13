Что дает ТГ премиум
он думал и был вознагражден идеей

Что дает ТГ премиум

13 августа 2025

Telegram Premium является платной версией в этом мессенджере с расширенным функционалом и увеличенными лимитами. Дает возможность открытия закрытых каналов для создания контента, общения на любых языках, выделения статусов, работы без рекламы, и многое другое. Если вы ищете, где купить ТГ премиум на месяц, то выгодные предложения можно найти на сайте lzt.market.

Отключенная реклама

За 300 рублей в месяц подписчики будут рады в дополнение к многим бонусам, полному отсутствию рекламных объявлений. Смотреть ее будет можно, но по отдельной команде, по своему согласию и желанию.

Оформительский креатив

Разновидности обоев, любые расцветки в чатах.

В аватар можно загружать видеоролики. Свой статус здесь можно не только отмечать простой звездой, а любыми символами, эмодзи в виде разных произвольных на свой вкус картинок. Дополнительно – автоматическая смена аватаров по установленному вами временному графику по дням или часам.

Ваша конфиденциальность

Скрывать свое истинное лицо и имя платный тариф позволяет в статусах:

  • Инкогнито в местной истории. Просмотры не будут показываться в сториз за 5 минут назад, и в будущие еще 25 минут.
  • Можно видеть подробно минуты визитов других посетителей, но скрывать свое время.

В бесплатных подписках было так: если ваше время посещений открыто для других, то и вы сможете это видеть у них.

Запретите показывать себя, так же ничего не увидите и по остальным пользователям.

Удвоенность лимитов

Платные подписчики премиального ТГ имеют возможности:

  • Подписок на тысячу аккаунтов вместо пятиста по бесплатным подпискам.
  • Организовать три десятка папок, в каждую из которых поместить до 200 чатов.
  • Закрепление чатов вверху списка – числом до 10.
  • Сохранять гифки (до 400) и стикеры в избранном (10).
  • Заливать на канал фвйлы одним размером до 4 ГБ (бесплатно в 2 раза меньше).

Среди обещаний ТГ, не имеющих численного выражения – быстрая загрузка медиа-файлов, и улучшенное функционирование.

Расшифрованные в текст голосовые сообщения и переводы на русский язык

Сильно полезная функция от искусственного интеллекта у платного мессенджера Телеграм. Позволяет прочитать текстом то, что невнятно или на чужом языке вам говорят собеседники из личного чата.

В общем чате такое невозможно. Но если даже ИИ не смог понятно это расшифровать, то просто запрещаете таким подписчикам отправку видео и аудио в любом виде.

Пользоваться тегами в заметках

В Избранном, называемом собственным чатом, размещаете личные сообщения для себя, отмечая с помощью тегов.

Так возможно структурирование заметок миллиардами, с разделением по указанным параметрам в папки-теги.



