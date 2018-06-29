Как оформить стенд на выставке

Сегодня существует много разных способов рассказать о своей продукции потенциальным посетителям. Одним из них является выставка. Здесь можно продемонстрировать свою продукцию и используемые технологии, поделиться опытом и узнать много нового.

Чтобы стенд был информативным, необходимо правильно подбирать выставочное оборудование. Это позволит на малой площади разместить большое количество товаров или информации.

Типы стендов

Подходы к оформлению выставочных стендов могут быть разными, зависят они прежде от особенностей конфигурации выставочной площади, которую вы арендовали:

больше всего посетителей может привлечь стенд, доступный к обзору со всех 4 сторон. Такой тип стендов называется «остров»;

наиболее распространенными на выставках являются стенды, у которых доступны к обзору одна или две стороны;

закрытые павильоны привлекают своей таинственностью. Если у посетителя нет возможности увидеть со стороны, что происходит на стенде, у него возникает желание зайти и посмотреть.

Каждый из этих типов стендов имеет свои преимущества и недостатки. Закрытые стенды позволяют создать интимную атмосферу. А для товаров, не относящихся к категории VIP, лучше подойдут максимально открытые стенды.

Секреты оформления

Согласно статистическим данным, посетителю выставки достаточно 5 секунд, для того, чтобы принять решение – подходить к выставочному стенду или пройти мимо. Если вы не хотите потерять потенциального клиента, то ваш стенд должен быть максимально привлекательным.

При оформлении стенда важно обратиться внимание на такие моменты:

Дизайн должен отображать идею выставки. Если он будет слишком ярким или помпезным, то вы привлечете большое количество простых обывателей, желающих сфотографироваться на красочном фоне. Потенциальные клиенты или деловые партнеры могут испугаться величия, и попросту пройти мимо. Стенд должен быть практичным и функциональным, его оформление должно соответствовать концепции компании. Соответствие параметрам выставочного зала. При создании выставочного стенда нужно учитывать размеры центра, в котором будет проходить выставка. Иначе при монтаже придется менять конструкцию, что непременно скажется на презентабельности всего сооружения. Используемые материалы должны быть практичными и безопасными. Некоторые компании пытаются привлекать клиентов необычностью, но следует учитывать особенности температурного режима. Некоторые материалы не выдерживают жары или холода.

Если вы хотите получить от выставки максимум результатов, то оформление своего стенда лучше доверить профессионалам.