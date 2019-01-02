Как оформить банкротство физического лица

На сегодняшний день каждый второй совершеннолетний житель страны, наверное, уже имел дело с кредитными организациями беря у них денежные средства в долг. Хорошо если все заканчивается хорошо и по итогу все выплаты произведены и кредит исчерпан. Но есть и другие варианты развития событий.



Случай, когда клиент банка теряет возможность оплачивать ранее оформленный кредит, не редкость. Очень часто люди могут потерять работу, имущество, а оставшись и так ни с чем, платить банку нет возможности, но это не останавливает банк и он продолжает насчитывать проценты и требовать оплату. Именно для такого случая предусмотрено банкротство физического лица.

Оформить банкротство на сегодняшний день может даже обычный человек. Заниматься этим самостоятельно достаточно тяжело, лучше обратиться к специалистам. Существует много компаний, которые занимаются тем, что предоставляют услуги в оказании помощи при необходимости оформления банкротства физического лица. С детальной информацией о деятельности данных компаний можно ознакомиться на сайте https://fcbg.ru/.

Процедура оформления

Давайте детально рассмотрим, как же происходит процедура оформления банкротства физического лица:

Первое что нужно сделать, это собрать все документы. После оформляется заявление. Подать заявление в суд. Реализация решения суда. Признание клиента банкротом.

Необходимые документы:

документ, который подтверждает задолженность;

справка о неплатежеспособности гражданина;

нужно взять выписку из ЕГРИП;

предоставить список кредиторов;

документ, подтверждающий опись имущества;

копию на все документы, что подтверждают право собственности;

справка о доходах.

Количество необходимых документов достаточно большое и может меняться в зависимости от ситуации. Уже после общения и обсуждения всего со специалистом, будет предоставлен полный список нужных документов. Также о том, как будет происходить процедура, и приниматься решение судом клиенту расскажут уже при личной встрече.

Важно понимать, что вся информация, которая предоставляется в суд в качестве доказательств о банкротстве, должна быть правильной и достоверной, так она тщательно будет проверяться судом. В случае если выясниться, что клиент, лишь пытается создать видимость банкрота для того, чтобы не платить по кредиту, он будет привлечен к административной или уголовной ответственности.