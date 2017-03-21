идеи за чашечкой кофе

Что такое виртуальный городской номер

21 марта 2017

Даже в эпоху смартфонов городской телефон не утратил своей актуальности, и связано это, в первую очередь, с развитием бизнеса. Наличие городского номера позволяет компаниям поддерживать связь с наибольшим числом клиентов, а это существенно влияет на прибыльность.

виртуальный номер

К сожалению, установка стационарного телефона занимает много времени, а если компания на каком-то этапе развития решает сменить место расположения офиса, то приходится менять и номер телефона, вместе с визитками, рекламными буклетами, содержащими недостоверный источник информации о контактах.

Виртуальный городской номер – идеальное решение для тех, кто хочет пользоваться всеми преимуществами стационарной связи, не ощущая ее недостатков. С высоким качеством данную услуга предоставляет компания KataTelecom, источник и подробности здесь.

По сути, это банальная услуга переадресации, которая давно стала привычной для нашего общества. В чем ее особенности?

Новое – это усовершенствованное старое

Классические стационарные телефоны работают благодаря АТС, обеспечивающей соединение между абонентами системы. Современным пользователям стационарных телефонов гораздо удобнее подключить номер через виртуальную АТС, которая обеспечивает более надежную связь и предоставляет дополнительные возможности. Какие?

  1. Возможность не привязываться к месту и отвечать на стационарные звонки с мобильного будучи где угодно.
  2. Возможность отвечать сразу на несколько звонков с одного номера, не ощутив при этом нарушения качества связи.
  3. Возможность бесплатно звонить на телефон с любого стационарного номера (очень удобная опция для клиентов компаний).
  4. Возможность использования запоминающейся комбинации цифр в номере.

виртуальный номер

Для подключения телефона к виртуальной АТС не требуется искать специальное оборудование, поэтому процесс завершается уже через несколько минут.

Виды виртуальных номеров и их стоимость

Виртуальный городской номер отличается от стационарного комбинацией цифр. От сложности этой комбинации зависит стоимость номера:

  • Бронзовые считаются номера, в которых рядом стоят созвучные цифры. Например, 705-05-55.
  • Серебряные номера содержат комбинации с парными цифрами. Например, 150-22-50.
  • Золотые номера состоят из повторяющихся по несколько раз цифр. Например, 135-25-25
  • Платиновые номера обычно состоят из двух цифр, стоящих подряд. Например, 999-30-30.

Как видите, самым запоминающимся является последний номер – платиновый.



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