Как обустроить кабинет руководителя

Визитной карточной компании можно по праву назвать кабинет руководителя. Именно поэтому, важно уделить особое внимание его оформлению. Несмотря на общий стиль, кабинет может быть выделен в индивидуальном стиле.

Особенности рабочего места руководителя

Основным отличием между кабинетом руководителя и рабочим пространством других работников, является функциональное назначение.

Это не просто помещение для отдыха, но и место для важных встреч, совещаний с подчиненными и т.д. Поэтому важен не только интерьер либо предметы декора, но и правильное расположение мебели.

Также должна пусть даже не броско, демонстрироваться специфика работы компании.

Грамотное зонирование, подбор и учет индивидуальных особенностей, позволит обустроить подходящий кабинет для руководителя компании.

Даже если кабинет будет разделен на несколько зон, они должны быть выполнены в едином стиле, «перетекать» с одной зоны в другую, а не кардинально отличаться.

Немаловажным является и наличие качественных материалов в кабинете руководителя. Об успехе говорит солидный вид компании, в особенности кабинет руководителя. Материалы должны гармонировать со стилем помещения и не позволять удешевить интерьер. Никаких ярких тонов либо неуместных элементов декора.

Варианты оформления кабинета

Кабинет руководителя можно разделить по следующим критериям:

Стиль.

Для кабинета руководителя подойдут стили классика, лофт, минимализм и хай-тек.

Палитра цветов.

Самыми распространенными цветами являются: бежевый, коричневый во всех оттенках, серый, как темный, так и светлый, терракотовый.

Зонирование.

Обязательное наличие рабочей зоны, переговорной и пространства для отдыха.

Выбор мебели.

Мебель должна быть качественной и функциональной, а также подчеркивать безупречность вкуса руководителя.

Расположение мебели.

Руководитель должен иметь в своем кабинете рабочий стол, удобное кресло, которое будет регулироваться, достаточное количество стульев для посетителей и шкафы с документацией.

Стол является центром пространства, располагать его стоит по направлению к двери, это позволит избежать того, что солнечные лучи будут светить в лицо, при работе с компьютером. Шкафы можно установить как за спиной руководителя, так и по периметру кабинета.

Если нет возможности обустроить отдельный зал для совещаний и конференций, следует позаботиться о приставке к столу, которая будет располагаться перпендикулярно.