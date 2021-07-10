Каждый владелец маленькой однокомнатной квартиры сталкивался с такой проблемой, что ему сложно нормально расставить мебель, чтобы одновременно было и красиво, и стильно, и практично.

Иногда это кажется невозможным. Эту задачу можно решить. Главное заранее всё продумать и выбрать правильную мебель, которая подходит для такого ограниченного пространства. Классические массивные гарнитуры, шкафы и прочая мебель не рассматривается изначально, потому что она займет чуть ли не половину пространства. Заказать качественную мебель и технику для квартиры в одном стиле можно в компании https://domodet.ru/.

Как обставить мебелью маленькую однокомнатную квартиру

Так как места мало, необходимо будет разделить пространство на несколько зон:

Спальная

Гостиная

Зона отдыха

Рабочая зона и т.д.

С учетом ограниченности пространства, часто эти зоны могут быть объединены. Для того чтобы воплотить это в жизнь, лучше использовать многофункциональную мебель, способную трансформироваться.

Диван. Обычная кровать в однокомнатную квартиру хоть и влезет, но займёт чуть ли не всё пространство. Поэтому необходимо использовать диван-кровать который раскладывается. Это позволит использовать его ещё как зону отдыха и место, где можно будет принимать гостей. А вечером всё раскладывается, и диван превращается в комфортную кровать.

Стол. Он тоже должен быть трансформирующийся. В обычное время это может быть, например журнальный столик. Но при необходимости можно увеличить его высоту и площадь чтобы, например, накрыть на стол и принять гостей, устроить вечеринку отметить какой-то праздник и т.д.

Шкаф. Так как речь идет об однокомнатной квартире, все вещи практически будут храниться там. Поэтому шкаф нужно подбирать очень тщательно. Это может быть единая конструкция, либо модульная. Тут уже каждый выбирает подходящий для себя вариант.

Обставляя мебелью однокомнатную квартиру, необходимо рационально смотреть на решение данной задачи, не перегружать и не захламлять пространство, так как оно ограничено по площади. Предпочтение, как и в отделке, так и при выборе мебели лучше отдавать светлым расцветкам, так как они визуально делают пространство более просторным и не утяжеляют его.

Дизайн проект однокомнатной квартиры

Многие не хотят тратить на дизайнеров деньги, считая, что это лишнее.

На самом деле, если обратиться к хорошему дизайнеру, он создаст идеальный проект для однокомнатной квартиры, потому что у него есть опыт в этой сфере.

Многие клиенты, когда видят даже первоначальную смету, а не окончательный проект, приходят в полный восторг, потому что сами бы ни за что не додумались до некоторых моментов, либо не знали о существовании таких предметов мебели, которые предложил специалист.

Можно для начала просто посмотреть в интернете фотографии с дизайнами для небольших квартир, чтобы посмотреть, что можно сделать. Возможно, что-то вдохновит или подкинуть идею, которую можно будет реализовать самостоятельно. Либо если габариты квартиры и планировка немного другие, можно обращаться к дизайнеру. Главное заранее обдумать все, чтобы специалист учел пожелания клиента.

И тогда даже однокомнатная квартира будет очень комфортной и уютной.