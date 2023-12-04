Методы печати принтов на футболки

Нанесение печати на футболку является сегодня довольно распространённым вариантом. В процессе на изделие наносят логотип либо изображение, текст либо прочую информацию. Для этого есть много различных методик. Подбирается способ в зависимости от состава трикотажа и окраса подложки, объёма тиража для печати и визуальных эффектов, которые клиентом были заказаны. Определиться с методикой печати может и сам клиент. Заказать печать на футболках можно в компании BEST-PRINT.

Разновидности печати

Создавать изображение на материале возможно с помощью красок либо ниток.

Также возможно применение плёночного способа. Но прежде оценивается тип выбранного материала. Основными факторами принято считать:

Состав. Есть технологии, в которых возможно получить результат лишь на тканях синтетического происхождения, а иные методы применимы для любого типа ткани.

Окрас материала лучше подбирать белый или же светлых тонов. А вот к тёмному или же чёрному трикотажу применяются довольно жёсткие требования.

Чёткость картинки также важна. Есть технологии, которые переходы и полутона передадут максимально точно.

Площадь нанесения картинки имеет значение. В некоторых методиках возможно занимать 100% материала.

При этом создаются объёмные удивительные эффекты. Но как правило, технологии дают возможность использовать ограниченную площадь.

Наиболее распространёнными методиками, используемыми для печати, считаются флекс и термоперенос, вышивка или же сублимация, шелкография или же цифровая печать, а также полноцветная с термотрансфером.

Особенности методов

Стоит заметить, что у каждой разновидности печати собственные особенности.

Одной из наиболее древних методик принято считать шелкографию. На трикотаж красящий материал наноситься послойно. В процессе могут быть применены разнообразные красящие составы и визуальные необычные эффекты. Закрепление рисунка происходит полимеризацией.

Таким способом возможно наносить вытравные и флуоресцентные изображения, надписи золотом либо же серебром, а также орнаменты объёмного типа и различные глиттеры, плёнки голографические и рисунки в 3Д формате.

А вот в сублимация подложка должна быть только синтетического происхождения. Краска на волокна натурального происхождения не ляжет. Однородность изображения гарантируется окрашиванием в массе. Вышивка производится цветными нитями. Такой логотип смотрится уникально и дорого.

Источник: BEST-PRINT