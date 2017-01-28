он думал и был вознагражден идеей

Как правильно разработать структуру для продающего сайта?

28 января 2017

Исходя из названия самого вида сайта, становится понятна его цель. Сайт должен продавать. Достигается результат с помощью привлечения посетителей (целевого трафика), которые конвертируются в клиентов и совершают необходимое вам действие.

Структура для продающего сайта - часть 1

Продающий сайт создается не только для того, чтобы получить финансовую выгоду.

Заказать продающий сайт одностраничник можно, если цель компании – развить клиентскую базу, а с помощью сайта собрать как можно больше данных клиента (номер мобильного телефона, и-мейл и другие контакты), которые в дальнейшем можно обрабатывать посредством холодных звонков.

От чего зависит эффективность такого сайта? Сказать однозначно нельзя, ведь на показатель конверсии влияет комплекс действий.

Однако один из факторов играет непосредственную роль при создании продающего сайта – это структура.

Как указывают специалисты веб-студии Impulse Design https://impulse-design.com.ua/prodayushchij-sajt.html, где можно заказать продающий сайт, структура ресурса формируется на основе результатов маркетинговых исследований.

Все информационные и продающие блоки расставляются в точной последовательности, которую диктует специальная стратегия под названием AIDA.

Что такое AIDA и как она влияет на продающий сайт одностраничник?

AIDA – маркетинговая стратегия продаж, которая расшифровывается, как внимание (А), интерес (I), желание (D) и действие (А).

Она подразумевает последовательное восприятие посетителем информации, которая изложена по нарастающей. Рассмотрим модель подробнее.

Структура для продающего сайта - часть 2

На первом этапе посетитель сайта, который пришел с помощью рекламы, проявляет интерес к предложению. Как правило, разжигает интерес главный заголовок, который по совместительству является уникальным торговым предложением.

Далее, заинтересовавшись, пользователь листает страницу чуть ниже и видит какие-либо факторы, делающие ставку на выгоды, которые получит клиент при сотрудничестве с компанией.

В этой роли выступают преимущества фирмы, специальные предложения и фишки, которые может предложить организатор.

Далее подразумевается, что человек уже проявляет желание к действиям, которое подогревает следующий логический блок.

Он раскрывает какие-либо характеристики продукта или примеры работ, а также может иметь кнопку «заказать консультацию» или форму для заполнения своих данных.

На последнем этапе пользователь уже решил сотрудничать с компанией и для этого ему предоставляется возможность: указываются способы сотрудничества и размещается целевая кнопка («купить», «заказать», «скачать» и т.д.).

Какое влияние оказывает продающая структура?

Продающий сайт без четко выстроенной структуры смотрится и воспринимается сумбурно и непонятно. Из-за перемешки информации посетитель не сможет определиться в своих действиях, понять что ему предлагают и дойти до заветной для вас целевой кнопки.

Структура непосредственно влияет на конверсию, поэтому ее грамотная разработка и профессиональное внедрение – важнейший этап создания продающего сайта.

Далее на видео смотрите секреты создания продающего сайта.



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