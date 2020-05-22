Продвижение сайта — сложный комплексный процесс. Необходимо учитывать алгоритмы поисковых систем, поведенческие факторы пользователей, качество контента и много других, менее заметных факторов. Перейдите сюда, чтобы подробнее узнать о методах создания и продвижения сайтов.

Что такое SEO-оптимизация сайта

SEO-оптимизация сайта — продвижения сайта в поисковых сетях. Сейчас большинство трафика идет через поисковики. Пользователь ищет что-то в поисковой строке, ему выдается множество сайтов, он их смотрит и получает необходимую информацию.

Чтобы сайт был в поисковой выдаче на высоких местах и привлекал пользователей, необходимо заниматься SEO-оптимизацией.

СЕО можно разделить на три больших направления:

Работа с контентом. Создание контента по актуальным правилам поисковых систем;

Работа с оформлением сайта. Удобные переходы, хороший дизайн, информация в одном месте;

Прочие работы. Работы с картинками, графикой, перелинковка статей и тд. Более мелкие особенности, которые тем не менее очень сильно влияют на позицию сайта в поисковике.

Сейчас тенденция такова, что без СЕО-оптимизации могут работать только большие информационные порталы или сайты с трафиком из других источников. С первыми все понятно: новости ходят читать на определенный сайт и совсем неважно, какое место он занимает в поисковике.

Вторая группа сайтов, которые могут обходиться без сео — сайты с трафиком из соцсетей или с рекламы. Это другой источник пользователей, которые будут заходить и изучать информацию. Им не нужно продвижение. Тем не менее, хорошее СЕО-продвижение в долгосрочной перспективе может дать больше, чем рекламные компании.

Как оптимизировать сайт под поисковые запросы

Сейчас Яндекс и Google идут примерно по одному пути: улучшить качество контента. Все это сводится к разработке новых алгоритмов, которые должны уменьшать позиции бесполезных статей и продвигать те, которые кажутся пользователям более полными.

Алгоритмы Гугла и Яндекса сейчас сводятся к нескольким пунктам: улучшение качества; ответ на все вопросы; хорошие поведенческие факторы.

Улучшение качества контента — первый блок. Материал должен быть хорошо сделан. Если это статья, то она должна быть читабельной интересной, чтобы каждый, кто зашел, хотел прочитать до конца. Факты должны быть только правдивыми. Желательно, экспертное мнение.

Ответ на все вопросы — более сложная для понимания вещь. Раньше делали несколько маленьких статей и соединяли их друг с другом. Так пользователь больше проводил времени на сайте и смотрел больше рекламы.

Сейчас такой подход не работает: человек должен получить от одной статьи все, что искал изначально и все то, что придет по ходу статьи. Необходимо закрыть все вопросы.

Поведенческие — очень интересная тема для поисковиков. Пользователь не должен скролить статью, проводить на одном экране не меньше минуты, не переходить по ссылкам пока не дочитал статью и тд. Есть очень много пунктов, которые направлены на то, чтобы определить, насколько качественным был материал.

Сейчас в СЕО стараются отходить от старого формата. В моде качественный контент. Лонгриды с большим количеством информации, видео и оптимизацией под ключевые слова, но без переспама.